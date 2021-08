Alemania se prepara para su primer "duelo a tres" antes de los comicios generales

EFE/EPA/BRITTA PEDERSEN/Archivo

Berlín, 27 ago (EFE).- Los tres principales aspirantes a la Cancillería alemana se miden este domingo en el primer "duelo a tres" antes de las elecciones generales del 26 de septiembre en el que el actual favorito en los sondeos, el candidato socialdemócrata y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, buscará afianzar su ventaja.

"Scholz simplemente tiene que intentar no cometer fallos, aparentar seriedad", señaló el politólogo Albrecht von Lucke en una entrevista a la cadena ntv, anfitriona junto a RTL de este primer debate.

Este "duelo a tres" representa una "gran oportunidad" para atacar a Scholz y la "última" para Armin Laschet, el candidato del bloque conservador de la canciller, Angela Merkel, de "revertir la tendencia a la baja".

Laschet debe "ganar seriedad", demostrar que él también puede ser cancilller y, sobre todo, recortar la ventaja de Scholz en cuanto a reputación, agregó.

Annalena Baerbock, con la que los verdes estuvieron durante semanas por delante de los socialdemócratas en los sondeos, ha quedado "descartada por sus propios errores",señaló.

En este sentido destacó en qué medida ha cambiado la situación, desde un duelo entre el bloque conservador y los verdes - Laschet contra Baerbock- a uno entre Scholz y Laschet.

Según el politólogo, tanto Laschet como Baerbock "se han desmontado a sí mismos", el primero por un vídeo que se hizo viral en el que aparece riéndose en un acto de apoyo a los damnificados por las inundaciones de julio que golpearon al estado federado del que es primer ministro y que "le puede costar las elecciones".

La candidata de los verdes, por su parte, tuvo que reconocer varias entradas falsas en su currículum y el hecho de no haber indicado claramente las fuentes en algunas citas de su libro.

Mientras, Scholz, que "nunca será una persona carismática", se ha movido en esta campaña "sin cometer errores", algo atribuible a su "naturaleza reservada", asegurá Von Lucke.

El politólogo apuntó además a dos fenómenos: por un lado, la proximidad en materia de contenidos entre el bloque conservador y los socialdemócratas, socios de gobierno, y por el otro, "el vacío personal" con la marcha de Merkel que convierten "la cuestión de la persona" en "bastante más decisiva" que en anteriores comicios.

SOCIALDEMÓCRATAS CON VENTAJA O IGUALADOS CON CONSERVADORES

Las encuestas más recientes colocan al bloque conservador y a los socialdemócratas codo con codo o con ventaja de los segundos, mientras relegan a los verdes al tercer lugar a una distancia de varios puntos.

Así, el instituto demoscópico Forschungsgruppe Wahlen sitúa en su sondeo publicado ayer al Partido Socialdemócrata (SPD) y al bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su formación hermanada, la Unión Socialcristiana (CSU) bávara empatados con el 22 %, seguidos de los verdes con el 20 %.

Yougov coloca al SPD en su encuesta publicada también ayer en primer lugar, con el 24 %, seguido de CDU/CSU, con el 22 %, y los verdes en tercer puesto, con el 16 %.

En la encuesta de Emnid difundida el jueves, conservadores y socialdemócratas empatan con el 23 % y los verdes suman el 18 %, mientras en la de Forsa publicada el martes, el SPD se coloca líder con el 23 %, seguida de CDU/CSU con el 22 % y los verdes con el 18 %.

El sondeo publicado hoy por Allensbach coloca no obstante a los conservadores al frente, con el 26 %, segundos a los socialdemócratas con el 24 % y a los verdes en tercer lugar, con el 17 %.

En las elecciones generales de septiembre de 2017, el bloque conservador se hizo con el 32,9 % de los votos; los socialdemócratas, con el 20,5 %; los liberales, con el 10,7 %; los Verdes, con el 8,9 %, la Izquierda, con el 9,2 %, y la AfD, con el 12,6 %, mientras los indecisos representaron el 23,8 %.