Afganistán.- EEUU confirma la muerte de dos altos cargos de Estado Islámico en su contrataque del viernes

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha confirmado este sábado la muerte de dos altos cargos de la filial afgana de Estado Islámico y un tercero herido en su contraataque por el atentado que costó la vida a 170 personas, entre ellas 13 militares norteamericanos, perpetrado el jueves por la organización terrorista en el aeropuerto de Kabul.



Los dos fallecidos han sido identificados como "un planificador y un facilitador" de la organización terrorista que murieron por el impacto de los misiles lanzados por un avión no tripulado, según el portavoz militar del Pentágono, el general William 'Hank' Taylor.



"Puedo confirmar, a medida que ha llegado más información, que dos objetivos de alto perfil de Estado Islámico han muerto y uno resultó herido, y no tengo constancia de víctimas civiles", ha hecho saber en rueda de prensa.



Según una declaración previa del portavoz del Mando Central, capitán Bill Urban, "el ataque aéreo no tripulado ocurrió en la provincia de Nangarhar de Afganistán".