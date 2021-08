1-0. Mallorca se va al parón liguero invicto

Dani Rodríguez (c) celebra su gol, primero del equipo ante el RCD Espanyol.EFE/Atienza

Palma (España), 27 ago (EFE).- El Mallorca, recién ascendido a la Liga Santander, sigue invicto tras derrotar por 1-0 al Espanyol en Son Moix con un gol de Dani Rodríguez en la primera parte.

Siete puntos de nueve en juego sitúan a los bermellones en la parte alta de la tabla. Ha vencido al Alavés en Mendizorroza y al Espanyol, su gran rival la pasada temporada en Segunda -ambos ascendieron de manera directa- y que llegaba a Palma también invicto y sin haber encajado ningún gol.

Take Kubo fue el jugador determinante del choque. Ovacionado al ser sustituido en los minutos finales, el japonés dio una lección de fútbol, siempre participativo, creando espacios y asistiendo a sus compañeros. Kubo, cedido por el Real Madrid, ha arrancado de la mejor manera posible su segunda etapa en la isla.

El denominado "partido del morbo" tuvo un arranque fulgurante que solo aguantó el conjunto bermellón, mucho más aplomado en el terreno de juego, llevando siempre la iniciativa ante un rival sin chispa, apagado y a merced de lo que inventaba Kubo, una auténtica pesadilla para la zaga visitante.

El morbo antes y después de los noventa minutos estuvo más en los banquillos que en el terreno de juego. Los aficionados bermellones recibieron a Vicente Moreno, el técnico de los ascensos seguidos de Segunda B a Primera, con pitos y algunos aplausos. Muy pocos se abstuvieron de reprocharle con silbidos y gritos su salida del club balear por la puerta de atrás. El entrenador valenciano vivió el partido con tanta ansiedad que vio la tarjeta amarilla por protestar.

También Luis García Plaza fue amonestado. El día antes había tirado de fina ironía para referirse a su colega y también vivió el choque de manera intensa, pero por otros motivos. Celebró el gol de Dani Rodríguez al más puro estilo "Cholo" Simeone, con rabia, tras intercambiar un saludo protocolario y frío como el hielo con su antecesor en el cargo

El gol de Dani Rodríguez (min. 27), primero que encajan los blanquiazules en LaLiga, llegó por un balón suelto en el área por el que pugnaba Fer Niño, titular por primera vez tras anotar el gol de triunfo en Mendizorroza ante el Alavés.

Rodríguez no le pegó bien de zurda a la pelota, pero su remate fue imparable para Diego López.

Los periquitos no tenían su tarde. Solo Dídac Vila, sustituto de Adrià Pedrosa -operado de una mano- en la banda izquierda creó situaciones peligrosas para la defensa local.

Acompañado casi siempre con Raúl de Tomás, Vila se las ingenió para tener siempre muy pendiente a Kubo y Maffeo que corrían por la misma banda. Sus compañeros, en cambio, no atinaban. Embarba, David López, Sergi Darder y Puado, la columna vertebral de los periquitos daban pocas señales de vida.

De ello se aprovechó el Mallorca para irse al descanso con ventaja en el marcador.

Los cambios en la segunda parte se notaron más en el lado del conjunto catalán, que con la entrada de Melamed y Morlanes ganó en poder ofensivo. Se vio más al equipo de Vicente Moreno pisando el terreno rival y, por ende, generando peligro y ocasiones, aumentadas en los minutos finales con el debut de dos de los últimos refuerzos periquitos: Loren Morón y Aleix Vidal.

El Mallorca fue a lo suyo. Con Amath y Ruiz de Galarreta en sustitución de Mboula y Salva Sevilla, le bastaba con aguantar las embestidas del Espanyol para intentar sentenciar con un contragolpe.

No lo consiguió porque Sergi Gómez se ganó la expulsión (min. 93) cuando, como último hombre de la defensa, derribó Amath Ndiaye que se marchaba solo a la portería de Diego López.

El 1-0 corona un arranque soñado en la isla. Invictos y líderes virtuales en la tercera jornada de Liga.

- Ficha técnica:

1 - Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo (Sedlar, min. 46), Oliván; Mboula (Amath, min. 60), Baba, Salva Sevilla (Ruiz de Galarreta, min. 67) , Take Kubo (Battaglia, min. 85); Dani Rodríguez y Fer Niño (Abdón Prats, min. 85).

0 - Espanyol: Diego López; Óscar Gil (Vadillo, min. 86), Gómez, Cabrera, Dídac; Embarba (Melamed, min. 54), David López (Morlanes, min. 54), Sergi Darder, Puado (Aleix Vidal, min. 73); Dimata (Loren Morón, min. 73), Raúl de Tomás.

Goles: 1-0, min. 27: Dani Rodríguez.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Expulsó con tarjeta roja directa a Sergi Gómez, del Espanyol, en el minuto 94. Amonestó a los locales Niño (min. 19), Kubo (min. 37), Oliván (min. 70), Sedlar (min.80) y al entrenador Luis García Plaza (min. 80); y a los visitantes Cabrera (min. 31), Manu Morlanes (min. 56), Óscar Gil (min. 67), Vadillo y al técnico Vicente Moreno (min. 56).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Santander disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 7.529 espectadores, el 40 por ciento del aforo total del recinto como medida preventiva marcada por el Gobierno Balear por la pandemia de la COVID-19.