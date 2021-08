Venezuela suma 1.186 nuevos casos de covid-19

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 26 ago (EFE).- Las autoridades venezolanas detectaron 1.186 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, todos ellos de transmisión comunitaria, con lo que el número total desde el inicio de la pandemia llegó a 329.736, informó este jueves la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"La comisión presidencial para la prevención y control de la covid-19 informa al pueblo de Venezuela que, en las últimas horas, se detectó un total de 1.186 nuevos contagios en nuestro país, todos los casos de transmisión comunitaria", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

El céntrico estado Miranda, que alberga buena parte del área metropolitana de Caracas, es la región con más casos nuevos, 216, de los que 61 fueron localizados en el municipio Guaicaipuro, 42 en Sucre, 20 en Plaza y 18 en Los Salias.

Le sigue Caracas (213), que precede a Bolívar (176), Yaracuy (119), Nueva Esparta (112), Carabobo (85), La Guaira (48), Lara (46), Zulia (40), Cojedes (30), Trujillo (24), Anzoátegui (22), Falcón (14), Apure (10), Barinas (8), Mérida (7), Delta Amacuro (6), Sucre (4), Monagas (3), Aragua (2) y Táchira (1).

De este modo, Venezuela llega a 329.736 contagios desde el inicio de la pandemia, si bien 315.385 ya se han recuperado, lo que supone el 96 % del total.

Actualmente, hay 10.396 casos activos, aunque la vicepresidenta Ejecutiva no detalló el estado de los enfermos.

Por otra parte, Rodríguez reportó que 15 personas fallecieron en las últimas 24 horas para un total de 3.955 desde que comenzó la pandemia.

Entre ellos, había cuatro personas de Caracas, cuatro de Yaracuy, dos de Aragua, dos de Lara, una de Miranda, una de Trujillo y una de Anzoátegui.

Diversos gremios médicos, así como la oposición venezolana, han cuestionado los datos ofrecidos por el Ejecutivo y denuncian que las cifras de contagios, muertes y vacunación contra la covid-19 son manipuladas.

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) reclamó también este jueves a las autoridades que sinceren las "cifras de la llegadas de vacunas al país y de vacunados".

Varias ONG y organizaciones sindicales han denunciado que en Venezuela no hay un cronograma público de vacunación y piden al Gobierno difundir el mismo.

La MUV también aseguró el pasado domingo que al país caribeño han seguido llegando vacunas contra la covid-19 desde China, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente.