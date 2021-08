Un panel vota a favor de la libertad condicional del asesino de Robert Kennedy

Fotografía tomada en mayo de 1968 en la que se registró al entonces senador y exfiscal estadounidense Robert F. Kennedy, quien fue asesinado el 6 de junio de ese año. EFE/Central Press Photos

Washington, 27 ago (EFE).- Un panel de la junta de libertad condicional del estado de California (EE.UU.) votó este viernes a favor de conceder ese beneficio al palestino Sirhan Sirhan, el hombre acusado de asesinar al senador Robert F. Kennedy en 1968 y quien ya cumple 53 años en prisión.

La decisión, adoptada por un panel de dos personas, deberá ser revisada por la junta de libertad condicional en pleno en los próximos 90 días, antes de que sea definitiva, señaló el diario The Washington Post.

Posteriormente, el gobernador de California, Gavin Newsom, dispondrá de 30 días para decidir si mantiene la medida, la revierte o la devuelve a la junta.

El periódico, que cita a un hermano de Sirhan, indicó que el panel consideró que el prisionero ya no es una amenaza para la sociedad.

Sirhan cumple cadena perpetua por disparar a Kennedy el 5 de junio de 1968, justo después de que hubiera ganado las primarias del Partido Demócrata en California que le convertían en favorito para las presidenciales de ese mismo año, en las que se impuso el republicano Richard Nixon.

La audiencia de este viernes fue la decimosexta a la que comparecía Sirhan para decidir si es puesto en libertad condicional, un beneficio al que ha podido optar desde 1975, pero que hasta ahora le ha sido negado.

El sujeto, de 77 años, recordó a los dos comisionados de la junta que ya "ha pasado más de medio siglo".

"Y aquel joven impulsivo que era ya no existe... el senador Kennedy era la esperanza del mundo y lo lesioné, y les hice daño a todos y me duele experimentar eso", afirmó Sirhan, según la versión periodística.

El Post indicó que la familia del asesinado senador, quien era hermano del expresidente John F. Kennedy (1961-1963), respaldó que se conceda la libertad condicional a Sirhan.

El sujeto fue sentenciado a muerte en 1969, pero se conmutó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional cuando la pena capital fue anulada en California en 1972, durante un breve periodo.

En febrero de 2016, la petición de libertad condicional de Sirhan fue rechazada.