¡Última hora! Amador Mohedano, ingresado de urgencia tras su enfrentamiento con María Patiño

El hermano de Rocío Jurado está siendo sometido a un exhaustivo médico en un hospital de Jerez tras encontrarse mal esta madrugada



Complicados momentos para la familia Mohedano. Y es que según acabamos de conocer Amador Mohedano está ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera al encontrarse mal después de su tenso enfrentamiento con María Patiño este jueves en 'Sálvame'.



Hablando del matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano, la presentadora aseguró que Amador les había confirmado a ella y a Belén Esteban - en una pausa de su última entrevista en el 'Deluxe' - que el torero daba "mala vida" a su hermana, pero que no era momento de sacar el tema porque su cuñado estaba delicado de salud. Unas declaraciones que el hermano de 'La más grande' negaba rotundamente, interviniendo muy enfadado por teléfono en 'Sálvame' y anunciando una demanda contra María Patiño por poner tales palabras en su boca.



Tras su llamada al programa, Amador comenzó a sentirse mal y, finalmente, a las 4 de la madrugada decidía llamar a los servicios médicos, siendo trasladado en ambulancia a un hospital de Jerez de la Frontera, donde como han confirmado en 'Ya es mediodía' - programa que ha dado la noticia en primicia - está siendo sometido en estos momentos a un exhaustivo examen médico.



Una información que ha confirmado la propia Rosa Benito, presente en el programa y que se enteraba del ingreso de su exmarido en directo. "El malestar le venía de ayer, no solamente se ha encontrado mal durante esta noche. Se encontró bastante mareado, además tiene problemas porque no come muy bien y le ha bajado mucho el hierro", ha desvelado, achacando este susto en el estado de salud de Amador a su enfrentamiento con María Patiño: "Lo que pasó ayer te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme. Todo eso llega un momento en el que te puede y pienso que es el detonante", ha apuntado visiblemente nerviosa.



"Escuchar estas cosas me parece muy fuerte y más cuando hay una persona muerta que no se puede defender. Me duele que se esté poniendo a Rocío Jurado como mujer maltratada. Me parece vergonzoso, rastrero y si eso pasa por los pasillos no se por qué no se dijo en ese momento", ha señalado una indignada Rosa tras escuchar a María Patiño este jueves en 'Sálvame' asegurando que todos sabían que Ortega Cano no le daba buena vida a su cuñada.



Positiva, la ex de Amador ha comentado que espera que esto quede en un susto y "todo salga bien porque lo único importante que tenemos es la salud y lo demás se puede arreglar todo. Yo lo único que quiero es que Amador se ponga bien. Pero el cuerpo es una máquina y llega un momento que explota ante los ataques".



"Amador tiene sus achaques de la edad, pero es una persona que está bien. Tiene muchas ganas de tirar p'alante, de sus perro, de su campo, y es un cúmulo de cosas también lo que le ha pasado", ha apuntado, confesando que sus hijos conocían la noticia del ingreso de su padre pero que no se lo comunicaron a ella porque sabían que estaba "en las inmediaciones de Telecinco".



Con pocas noticias sobre cómo está en estos momentos Amador porque "por el problema del Covid se tiene que estar solo", Rosa ha contado que "le están haciendo las pruebas que le tengan qua hacer y hasta que no se vean los resultados no sabemos nada". "Pero creo que está todo relacionado con un ataque de ansiedad, de los que a mí me han dado tantos también, a causa de lo que oyes, dicen y no te pudes defender", ha comentado en clara referencia a las informaciones que en los últimos tiempos se ha dado en televisión sobre los Mohedano.



Además, visiblemente emocionada, Rosa ha pedido algo a sus antiguos compañeros de 'Sálvame': "Tiremos p'alante. Agua que no has de beber déjala correr. Dejemos de sacar mierda, seamos felices. Que el odio no te lleva a ningúnn sitio, te lleva a mas odio. Demos amor. Hemos pasado una época malísima y la gente necesita amor, reírse, eso es lo que necesitamos porque el problema es que luego pasa lo que pasa. Pero aquí parece que todo lo malo creen que funciona y no funciona. ¿Porque estemos en televisión se puede decir de todo?".



Muy enfadada por todo lo que se ha dicho sobre Rocío Jurado en los últimos días, Rosa ha lanzado un mensaje dirigido directamente a Rocío Carrasco. "Que procure que a su madre no le hagan daño porque creo que van a salir cosas que creo que no tenemos que escuchar. Se le va a hacer daño a su madre. Y lo que se dice en televisión queda", ha afirmado visiblemente emocionada y confesando que ahora lo único importante para ella es que Amador se ponga bien.