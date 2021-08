Suárez al ataque y Llorente al medio contra el Villarreal

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez (d), durante el entrenamiento realizado este viernes en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda, donde el equipo prepara el partido de la tercera jornada de Liga de Primera División que disputará ante el Villarreal el domingo. EFE/Rodrigo Jiménez

Majadahonda (Madrid), 27 ago (EFE).- El delantero uruguayo Luis Suárez formará por primera vez como titular esta temporada con el Atlético de Madrid el próximo domingo contra el Villarreal, según el once que ensayó este viernes el conjunto rojiblanco, en el que Marcos Llorente pasará del lateral derecho al centro del campo con la inclusión en la formación del lateral inglés Kieran Trippier.

El retorno del punta charrúa, cuya participación hasta ahora ha sido dosificada por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, 25 minutos ante el Celta de Vigo y 28 ante el Elche, pondrá sobre el césped del Wanda Metropolitano a la delantera que firmó el título de LaLiga Santander ganando en la última jornada al Valladolid (1-2), con Suárez y el argentino Ángel Correa, imprescindible en el arranque de temporada del Atlético con tres goles en dos duelos.

El entrenamiento matutino de este viernes en la ciudad deportiva rojiblanca confirmó los ensayos que ya había realizado Simeone el miércoles, cuando ya dispuso a ambos delanteros, y reafirmó que la competitividad por los puestos del centro del campo va a ser intensa durante esta temporada.

Tanto es así que el francés Geoffrey Kondogbia, titular en los dos duelos precedentes, ante el Celta como pivote y contra el Elche como tercer central por la sanción a Mario Hermoso, estaría fuera del once ante el Villarreal. Tampoco estará el argentino Rodrigo de Paul, titular en el mediocampo ante el conjunto vigués.

Sí mantienen su puesto el capitán Jorge 'Koke' Resurrección y el francés Thomas Lemar, mientras que la tercera pieza en esa línea central será Marcos Llorente, por primera vez esta temporada liberado del lateral derecho, en el que entraría el inglés Kieran Trippier, según el entrenamiento de este viernes.

El carril zurdo será para el belga Yannick Carrasco, con el retorno de Mario Hermoso a la línea de tres centrales, junto al uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic.

CUNHA, AL MARGEN; NEHUÉN, RESOLVIENDO SU FUTURO

Más difícil parece que pueda debutar ante el Villarreal el último fichaje rojiblanco. El delantero brasileño Matheus Cunha, fichado del Hertha de Berlín alemán, siguió con su plan de entrenamientos al margen del resto del equipo, debido a la lesión muscular que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que le detectaron en las pruebas a las que se sometió a su llegada a la entidad.

Aunque no tiene molestias, el Atlético decidió actuar con precaución y tanto el jueves como este viernes el atacante trabajó al margen. También lo hicieron el mexicano Héctor Herrera, con molestias musculares, el portugués Joao Félix, que se recupera de una operación de tobillo, y el colombiano Santiago Arias, del que se espera una próxima salida de la disciplina rojiblanca.

Más próxima parece la resolución del futuro del central argentino Nehuén Pérez, que lleva varias jornadas ausente con permiso del club para solventar su futuro, que apunta a cesión al Udinese italiano, a punto desde el martes pasado, pero aún no formalizada oficialmente.

Su salida, y en principio la de Arias, son los únicos movimientos que espera cerrar el Atlético en lo que resta del periodo de mercado de traspasos.