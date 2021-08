Simpatizantes develan estatua “en homenaje” a presidente de México

México, 27 Ago 2021 (AFP) - Un grupo de simpatizantes develó este viernes una estatua del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un ejercicio inusual para un político en funciones, pese a que el mandatario ha rechazado que se instalen monumentos o se nombren calles en su honor. "Es un homenaje, es un honor y él es nuestro maestro, que nos permite realizar estas acciones, más en estos tiempos tan difíciles en que las otras alianzas (políticas) han traicionado a México", dijo Eduardo Abelardo, dirigente de una asociación civil que mandó fabricar la estatua de tamaño real. Durante la presentación, Abelardo indicó que la escultura quedará finalmente colocada en el Palacio Nacional, - la sede del poder Ejecutivo en México, donde reside López Obrador - aunque las autoridades no han aprobado la idea. "De eso me encargo yo, como me encargué de hacer esta gran obra con mis amigos", agregó.La presentación se realizó en el taller del escultor Oscar Ponzanelli, donde también hay una efigie del popular cantautor de música ranchera mexicana José Alfredo Jiménez y se colocaron bustos de líderes históricos como Mahatma Gandhi y la madre Teresa de Calcuta. El evento estuvo salpicado de loas y vítores al presidente izquierdista. También un mariachi interpretó una canción que el mismo Abelardo compuso para el mandatario. "Algún día se la vamos a cantar presente", dijo."¿Cómo no apoyar a un señor luchador, trabajador, que trabaja de domingo a domingo?", preguntó Abelardo, quien aseguró haber pagado íntegramente por la estatua, pero no reveló el costo.López Obrador mantiene una aprobación de alrededor de 60%, según diversas encuestas, aunque también es una figura que polariza en México. En octubre de 2019, dijo que cuando se retire no quiere que se erijan monumentos en su honor. "No quiero nada que tenga que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan mi nombre a calles, ni estatuas, ni homenajes, nada de eso", afirmó entonces el mandatario, que tampoco permitió colocar fotografías suyas en oficinas de gobierno como sucedía con presidentes anteriores. En México, miles de calles y monumentos son nombrados en honor a figuras históricas, aunque es poco común que haya homenajes de esta naturaleza para políticos en funciones o que recién terminaron su mandato.En 2007, una estatua del expresidente Vicente Fox (2000-2006), colocada en el estado de Veracruz (este) fue derribada por opositores, mientras que en 2017 la prensa reportó planes para nombrar un parque en Tijuana (noroeste) en honor a Angélica Rivera, esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). yug/jla/dl