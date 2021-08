Sara Carbonero y Kiki Morente juegan al escondite en su primera aparición juntos

La periodista intenta pasar desapercibida en el concierto que su nuevo novio ofreció con su hermana, Estrella Morente, en Sanlúcar de Barrameda



MADRID, 27 (CHANCE)



Demostrando que su relación marcha viento en popa, Sara Carbonero y Kiki Morente han decidido dejar de esconderse y tres meses después de iniciar su 'amistad especial' se han dejado ver juntos por primera vez en público.



¿El escenario escogido para 'formalizar' su relación? El concierto que Kiki, acompañado de otros artistas como su hermana, Estrella Morente, o Lin Cortés, ofreció este jueves en el Bar Venta Torrebreva en Sanlúcar de Barrameda, y al que Sara decidió asistir en compañía de unas amigas, convirtiéndose en la gran protagonista de la noche.



Confirmando así todos los rumores que apuntaban a que la pareja confirmaría su idilio públicamente antes del fin del verano, la periodista ha dejado su discreción a un lado para convertirse en la fan número uno de Kiki, sentándose en primera fila y coreando todas las canciones de su chico, aunque intentó por todos los medios que no se captase ninguna imagen suya y la organización del evento 'invitó' amablemente a la prensa a abandonar el recinto antes de que el hijo del recordado cantaor Enrique Morente saliese al escenario.



Una vez terminado el concierto y rodeados de un buen número de miembros de seguridad, Sara y Kiki abandonaron el recinto por la puerta de atrás con pocos minutos de diferencia y evitando ser fotografiados juntos. Así, primero era la ex de Iker Casillas la que, de lo más estilosa con pantalones anchos en color verde, y el pelo recogido en una coleta, se subía apresurada a un coche que la esperaba con el motor encendido. A continuación, y en otro vehículo acompañado por amigos era el artista el que, intentando despistar a la prensa, utilizaba una carretera secundaria para poner rumbo a un hotel cercano en el que, imaginamos, estaría la periodista esperándole.



Un debut como 'pareja' de lo más accidentado en el que tanto Sara como Kiki jugaron al escondite evitando dejarse fotografiar juntos a pesar de que, ilusionados con una relación que dura ya tres meses y a pesar de que quieren llevar su historia con discreción, han decidido dejar de ocultarse y vivir su amor con naturalidad. Una naturalidad que, por cierto, no demostraron en esta ocasión. ¡Dale al play y no te pierdas los extraños movimientos de la pareja tras el concierto!