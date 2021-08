Rusia participará en el G20 sobre Afganistán si se amplía a países limítrofes

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Roma, 27 ago (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, aseguró hoy que su país está preocupado por la seguridad de sus fronteras por la situación actual en Afganistán y que por ello estaría dispuesto a participar en el G20 extraordinario sobre la crisis afgana que está organizando la presidencia italiana si se amplía a los países limítrofes.

"Lo más importante para nosotros ahora es la seguridad de nuestras fronteras y de la organización de la seguridad", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, Luigi di Maio, en Roma, tras reunirse con él y con el primer ministro italiano, Mario Draghi, con los que debatió sobre la presencia rusa en ese G20.

El jefe de la diplomacia rusa dijo que hay que aprender la lección de que "las soluciones conjuntas nunca son fáciles". "Hemos estado en contacto con todas las partes en Afganistán durante estos años, incluidos los talibanes. Sin embargo, cuando no se logran resultados en la mesa de negociaciones, los conflictos vuelven a estallar, y eso es lo que ha sucedido en Afganistán", añadió.

Sobre la propuesta italiana de un G20 extraordinario de líderes mundiales el mes próximo, que consideró un foro más apropiado que el G7 porque "refleja nuestra mundo", Lavrov dijo qué Rusia quiere "entender mejor qué papel" le conceden sus socios occidentales en esa reunión.

"Nos han prometido que (las prioridades rusas) estarán recogidas en cinco principios de el programa, pero la lucha contra el terrorismo es el quinto punto y nuestra prioridades son la seguridad de los estados en el sur de Rusia y los limítrofes", dada la amenaza que la crisis afgana representa "para ellos también".

"Este formato tiene que ser inclusivo e integrar a Pakistán, Irán y otros que no forman parte del G20" dijo y añadió: "veo que este encuentro hemos obtenido y la promesa de los colegas italianos que se les invitará a ellos también".

Di Maio, por su parte, aseguró que "no hay respuestas fáciles" en la crisis afgana y que Italia, como presidenta del G20 tiene "una responsabilidad de favorecer un consenso internacional y definir un acercamiento común" que incluya a los países que "sufrirán la crisis, los países limítrofes".