Países Bajos pudo evacuar solo a la mitad de sus interpretes afganos

La Haya, 27 ago (EFE).- En torno a la mitad de una lista de 67 intérpretes afganos que debían ser evacuados con sus familias por Países Bajos se quedaron en tierra, admitió este viernes la ministra neerlandesa de Defensa, Ank Bijleveld, que desconoce el número exacto de otras personas elegibles a evacuación que quedaron ayer atrapadas en Afganistán.

En declaraciones a la prensa, la ministra en funciones subrayó que “aproximadamente la mitad” han podido llegar estos últimos días a Países Bajos en los vuelos de evacuación, y, además, hasta el 15 de agosto, habían logrado sacar a otros 111 intérpretes, junto a sus familias, lo que asciende a unas 500 personas en total, según la prensa local.

La televisión neerlandesa NOS asegura que unas 200 personas que iban en autobuses de camino al aeropuerto de Kabul ayer no lograron alcanzar el aeródromo a tiempo, antes de que partiera el último vuelo de repatriación neerlandés, debido al deterioro de la seguridad y después de los ataques en la zona, reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Aproximadamente 8.500 personas se inscribieron en las listas de Países Bajos para pedir ser evacuadas de Afganistán, pero no está claro cuántas de ellas han sido incluidas en la nómina final. Desde la semana pasada, los aviones neerlandeses sacaron a más de 2.500 personas de Kabul, de los que 1.600 tenían como destino final el aeropuerto de Ámsterdam.

El Parlamento neerlandés había instado en varias ocasiones al Gobierno en funciones que evacuase a los intérpretes de Afganistán, antes de la caída de Kabul en manos de los talibanes, pero otras cuestiones, incluidas las negociaciones para la formación del futuro gobierno de Países Bajos, dejaron en segundo plano este asunto.

Las autoridades neerlandesas mantienen ahora “contacto” con algunos de los intérpretes que se quedaron en Afganistán, según Bijleveld, que se negó “por seguridad” a detallar si se está tratando de sacarlos del país de alguna otra forma, después de que Países Bajos haya puesto fin ayer a las labores de evacuación por órdenes de Estados Unidos.

Su colega de Exteriores, Sigrid Kaag, tampoco sabe aún cuántas personas elegibles a evacuación -además de los intérpretes, todos aquellos que trabajaron en diferentes puestos para una misión holandesa- quedaron atrapadas en Afganistán. “Es una pregunta fácil, pero la respuesta es difícil. Tenemos listas, pero no puedo dar una cifra exacta”, lamentó.

El Gobierno neerlandés está trabajando junto con los alemanes, británicos y franceses para determinar “quién asegurará el aeropuerto y si se permitirá a los vuelos aterrizar de nuevo” para recoger al resto de evacuados, señaló Kaag.

Ambas ministras tildaron de “dramático” y de “día triste y una muy mala señal” los atentados terroristas registrados ayer en las cercanías del aeropuerto de Kabul, cobrándose la vida de al menos 95 personas y provocando heridas a otras 150.