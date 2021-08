Michel: "El Sevilla no es peor equipo que el Barcelona"

El entrenador del Getafe, Miguel González "Míchel" (i). EFE/Zipi/Archivo

Getafe (Madrid), 28 ago (EFE).- El entrenador del Getafe Miguel González 'Michel' realzó el trabajo desarrollado por su equipo hasta el momento a pesar de las derrotas sufridas ante el Valencia y el Sevilla, al que no considera inferior que el Barcelona, al que visitan el domingo en la tercera jornada de LaLiga Santander.

El equipo madrileño aún no ha puntuado en lo que va de competición. Perdió por 1-0 en Mestalla contra el Valencia y el pasado lunes en el Coliseum frente el Sevilla, por un gol en el último minuto del argentino Erik Lamela.

Ahora el Getafe acude al Camp Nou. "Intentamos inculcar a nuestros jugadores lo que pasa cuando juegas con un grande y darle la vuelta. No vamos a ser un equipo acomodado o cobarde. Con Messi o sin Messi, en este caso sin Messi, utilizaremos nuestras armas. El Sevilla no me parece peor que el Barcelona e hicimos las cosas muy bien. Ojalá estuviésemos como contra el Sevilla cambiando el resultado", dijo Michel en rueda de prensa.

El preparador madrileño considera que el Barcelona ha ofrecido dos versiones distintas en sus primeros partidos.

"Nos hemos encontrado dos Barcelonas diferentes porque los rivales jugaron de distinta manera. Vamos a intentar hacer un 'mix' de lo bueno que hizo la Real Sociedad y el Athletic que hizo un partido fantástico. Aún así no puedes asegurar nada. El Barcelona es un equipo renovado y resucitado porque se han recuperado tras una baja importante como la de Messi y eso les hace ser muy peligroso", advirtió Michel que elogió el trabajo de Ronald Koeman en el Barcelona.

"El Barcelona ya el año pasado tuvo que darle la vuelta al equipo y Koeman lo hizo muy bien. Puso a jóvenes pero además les dio confianza. El año pasado ya jugaron los nuevos incluso con Messi. Ese paso no ha sido tan difícil porque viene de un trabajo de continuidad del entrenador", recordó el entrenador del Getafe.

Michel insistió en su satisfacción con la imagen de su equipo a pesar de las derrotas y de que todavía no ha logrado marcar.

"Tenemos más animo que puntos. Más imagen de los puntos que tenemos. Hemos jugado dos buenos partidos en los que nos faltó definición y remate. Si me pides algo más allá del resultado me gustaría que el equipo estuviera en la misma dinámica que con el Sevilla. Con un notable, un sobresaliente hubiera ido puntuar. Me gustaría estar así en el Camp Nou porque demostraría que el equipo cree en lo que hace. Yo mantengo la ilusión que cuando era jugador", indicó.

Michel pretende trasladar su optimismo y ambición al resto del equipo para la visita a Barcelona. De hecho, no firma el empate contra el cuadro azulgrana.

"El que me conoce sabe que mentiría si digo que firmo el empate. Nadie me dice que el rival es un gran equipo que ya lo sé pero tenemos ilusión y ambición y no sería la primera vez que el Barcelona pierde puntos en el Camp Nou", recordó el técnico madrileño.

A pocos días del cierre del mercado Michel aún contempla movimientos en el equipo. Se mostró satisfecho por la renovación del uruguayo Mathias Olivera, hecha oficial este viernes.

"Es una noticia fantástica que demuestra la ambición que tiene este club para sentar las bases de seguir mejorando y consolidando. Es un jugador importante para este club y es una buena forma de que termine la incertidumbre", dijo Michel que descartó a Vitolo para Barcelona.

"Vitolo no va a llegar. Tiene una pequeña rotura de fibras en el sóleo y el proceso es intentar recuperarse para el día de Sevilla. El resto está en perfectas condiciones", destacó el entrenador del Getafe que insistió en su confianza sobre el checo Jakub Jankto, refuerzo de esta temporada que jugó unos minutos el pasado lunes contra el Sevilla.

"Dependiendo del sistema. Hemos utilizado dos sistemas y en ambos puede actuar. Incluso si jugamos con tres centrocampistas también. Su principal virtud es las ganas de adaptarse que tiene. Estoy convencido que va a dar un gran rendimiento al Getafe. Parece que no tiene nombre pero tiene una grandes condiciones y va a ayudar mucho al equipo", aventuró el preparador del equipo madrileño que también se refirió a las ofertas recibidas por su jugador Djené.

"Djene es un jugador nuestro. Sabemos que hubo, casualmente, la semana del partido contra el Valencia una oferta de ellos que no cumplía las expectativas. Nosotros respetamos a nuestro jugador por su nivel futbolístico y las ofertas no alcanzaban eso", aclaró.

El Getafe aún no ha marcado en lo que va de competición. Hasta ahora, Sandro Ramírez y Enes Unal han compartido el ataque del equipo madrileño. En esta ocasión, Jaime Mata puede formar parte del once inicial.

"Vamos a ir manejando opciones y una de ellas es que Mata pueda jugar. Tiene algunas molestias pero cualquier jugador que no esté al cien por cien no va a jugar. No sé cual es la pareja óptima, depende de cada partido", indicó Michel.

El técnico ensalzó al joven ghanés Koffi Akurugu. "Se nos lesionó para el partido del Valencia. Si no, hubiera jugado en el sistema de tres defensas con él de carrilero. Le veo como un jugador de la plantilla y contamos al cien por cien con él en el primer equipo".

Finalmente, Michel no descartó novedades en su plantilla. "Hay la posibilidad de que algún jugador salga y estaremos preparados para reforzarnos. Estoy encantado con lo que tengo. Me fui de un equipo vendedor y he vuelto a otro que se permite renovar a buenos jugadores e ir al mercado". EFE