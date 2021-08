Más de 21,15 millones de venezolanos podrán votar en las próximas elecciones

En la imagen un registro del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, quien informó que el registro electoral definitivo para las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre cerró con un total de 21.159.846 ciudadano. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 27 ago (EFE).- El registro definitivo de votantes para las elecciones locales y regionales de Venezuela del próximo 21 de noviembre cerró con un 21.159.846 electores habilitados para votar, informó este viernes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de su cuenta de Twitter, el CNE explicó que su presidente, Pedro Calzadilla, realizó una visita de trabajo en la oficina del céntrico estado Cojedes.

"Durante su visita de trabajo, informó que el registro electoral definitivo para las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre cerró con un total de 21.159.846 electoras y electores habilitados para votar", añadió el CNE en esa misma red social.

Para las elecciones legislativas celebradas en 2020, los anteriores comicios, estaban llamados a votar 20.710.421 venezolanos.

Calzadilla también informó que, hasta este viernes, se han registrado 278 postulaciones a gobernadores, 1.354 postulaciones a legisladores, 1.651 para alcaldesas, 14.332 a concejales, para un total de 17.615 postulaciones a nivel nacional.

El proceso de postulaciones terminará este domingo, según lo establecido en el cronograma electoral.

El actual CNE fue elegido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde el 92 % de los escaños están ocupados por chavistas, ya que el grueso de la oposición no acudió a las elecciones legislativas de 2020 por considerarlas un fraude.

No obstante, cuenta con tres rectores de perfil oficialista -Pedro Calzadilla, Tania D' Amelio y Alexis José Corredor- y dos opositores, Roberto Picón y Enrique Márquez.

La presencia de dos integrantes detractores del Gobierno ha servido para impulsar a varios opositores a presentarse a estas elecciones al considerar que se han incrementado las garantías para acudir a las urnas.

El sector opositor que lidera Juan Guaidó se mantiene, sin embargo, escéptico y todavía no ha definido su apoyo a la participación en los comicios.

Por su parte, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles ha mostrado su respaldo a acudir a las urnas.