Manifestantes bloquearon paso al presidente AMLO durante 2 horas

(Bloomberg) -- Un grupo de manifestantes en el sur de México bloquearon el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador durante unas dos horas la mañana del viernes, impidiéndole llegar a su tradicional rueda de prensa en persona.

Los manifestantes, quienes se identificaron como miembros del sindicato de maestros CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) en el estado de Chiapas, transmitieron parte de su interacción con el presidente en vivo. López Obrador, que viajaba en el asiento del copiloto mientras más de 100 personas rodeaban la camioneta, fue enlazado a través de la cámara de un teléfono a la sesión informativa diaria, donde calificó la protesta de impropia.

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario”, dijo. “Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada, yo tengo mi conciencia tranquila. No puedo someterme a chantajes de nadie”.

Los docentes exigen mejores condiciones laborales, la reincorporación de trabajadores despedidos y condiciones más seguras para el regreso a las aulas. El presidente ha abogado por un regreso a nivel nacional a las clases presenciales, aunque muchos educadores y padres se han opuesto.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reemplazó al presidente durante la rueda de prensa del viernes. Los manifestantes finalmente dejaron pasar al presidente, pero la sesión informativa había concluido para entonces.

