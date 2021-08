Maluma presenta "L.N.E.M. (Gata)" con cuatro artistas jóvenes de Colombia

En la imagen, el cantante colombiano Maluma. EFE/Nina Prommer/Archivo

Bogotá, 26 ago (EFE).- El artista colombiano Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, presentó este jueves "L.N.E.M (Gata)", una nueva canción en la que trabajó con cuatro artistas jóvenes de su país: Kapla, Miky, Philip y Blessd, a quienes busca poner en el mapa de música global.

"Para mi representa mucho poder apoyar a una nueva generación de artistas porque cuando yo comencé no sentí ese mismo apoyo en Colombia y no quería que repitieran esa historia", comentó Maluma, citado en un comunicado de la oficina que lo representa.

Agregó que a él, en su momento, le "dieron ese empujón" que necesitaba para su carrera otros artistas internacionales y sus fanáticos.

"Por eso no quiero que se repita la historia, quiero verlos brillar porque hay mucho talento en Colombia que merece ser estrella y cumplir sueños", comentó el artista nacido en Medellín y considerado una de las figuras del género urbano más importantes del momento .

L.N.E.M., según la información, significa "La nueva en el mapa" y habla sobre las vivencias de varios amigos cuando pierden la cabeza en las fiestas.

El video fue grabado en Medellín y dirigido por Camilo Bourbon y Óscar Vásquez, que hacen parte de la productora 36 Grados.

Por otra parte, Maluma sigue preparando la gira "Papi Juancho Maluma World Tour", que el 2 de septiembre iniciará la fase estadounidense de su gira mundial en Sacramento (California) y le llevará a 25 ciudades de ese país, incluidas Miami, Nueva York y Los Ángeles.

La gira estadounidense, que podría sumar nuevas fechas, concluirá el 24 de octubre en Chicago, aunque antes parará por Atlanta (día 7), Miami (9) y Dallas (14), entre otras ciudades.

En 2017, el colombiano presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, donde vendió más de un millón de boletos en su Maluma World Tour 2017.

En 2018 y 2019 logró llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con sus giras "F.A.M.E." y "11:11", pero en 2020 no pudo mantener esa racha positiva por la pandemia.