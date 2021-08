Mabel Cartagena y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Mabel Cartagena (@flakycartagena) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 153.163 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares:





Gordi !!! Cuál es tu favorito??? Outfits @shaut_ Modelo y compañera @lilianameza76 🤣





Sin palabras 🙄 etiqueta a tu amiga pa que se le quite el amargue ! 🤣🤣🤣 @lilianameza76 tronco de actriz !!!





Qué tal lo hicimos ? Arriba las cuarentonas !!! @lilianameza76 @pmotoa @amparorgrisales





Etiqueta a tu amiga con el ánimo bajito pa que vaya al taller de @mejorjuntas_ y se le quite ese genio !!!





Adiós Pablito 🥺 con el corazón arrugado me despido de ti, las gordis estarán de luto al no verte más por acá… sobretodo tus pases exóticos ! Me siento muy orgullosa de saber que trabajarás en la 2da startup más grande del país! Te lo mereces ! @pmotoa ve detrás de tus sueños ! Déjale a pablito tu mensaje de despedida 🥺

Mabel Cartagena nació el 11 de diciembre de 1982 en Barranquilla, Colombia. Su vida artística comenzó en Telecaribe. En 2002 es contactada para cubrir el festival vallenato de ese año para Caracol Televisión. Fue tanto su talento que la llamaron a presentar una semana en Día a día de Caracol, pero la artista declinó la oferta. No obstante, días después la llamaron de RCN para presentar Muy buenos días, en donde quedó por varios meses.

Amante de la televisión, la actuación y el baile, se dio a conocer en el medio de la televisión desde muy corta edad al participar en Monachos, un programa infantil del Caribe colombiano.

Actualmente se desempeña como empresaria con su marca propia Mejor Juntas, de productos de belleza y maquillaje. También tiene línea de limpieza llamada Essential, distribuida por más de 1.000 empresarias en todo Colombia con la marca Gordi TEAM.

En 2019 lanzó su marca de zapatos y dicta clases de maquillaje con su socia Liiana Meza en Mejor Juntas, el taller de maquillaje mejor posicionado del país.