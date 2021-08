Los mejores de Argentina, cara a cara en una jornada clave por el liderato

El entrenador de Estudiantes Ricardo Zielinski. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- Estudiantes de La Plata y Talleres, líderes de la Liga argentina junto con Lanús, se enfrentarán en la novena jornada, una fecha clave que incluye los atractivos enfrentamientos entre Boca Juniors y Racing Club, Aldosivi con Lanús e Independiente contra Colón.

Estudiantes, Talleres y Lanús lideran con 16 unidades, seguidos con un punto menos por Racing Club e Independiente.

River Plate y el campeón Colón tienen 14 enteros y Aldosivi 13.

La novena jornada comenzará este sábado y cerrará el lunes con uno de los encuentros más importantes: Talleres-Estudiantes.

Ambos asumieron el liderato la jornada pasada al ganarle a Argentinos Juniors y San Lorenzo, respectivamente, y aprovechar la caída de Independiente, el hasta entonces único líder.

"Nuestro próximo rival, Talleres, también está puntero y será un lindo partido para jugar. No salgo de la realidad que esto es día a día y ahora pensamos en Talleres. En el final veremos para qué nos alcanza", sostuvo el técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski.

Talleres, por su parte, también se muestra cauto ante un torneo que tiene 25 jornadas.

"Vamos siempre partido a partido y pensando que el próximo es una final. No vamos a cambiar porque ahora estamos punteros, porque ganamos tres o cuatro partidos seguidos. Es un torneo largo y recién vamos por la fecha nueve", sostuvo el portero Guido Herrera.

Lanús, el otro líder, se enfrentará el domingo a un rival complicado, el Aldosivi que dirige Fernando Gago.

El Tiburón es octavo con 13 puntos y buscará mantenerse en los primeros puestos para sumar puntos que le permitan engrosar el promedio y mantenerse en la máxima categoría.

El conjunto Granate, por su parte, tiene al goleador del torneo: el centrodelantero José 'Pepe' Sand, que a sus 41 años lleva anotados siete goles (solo uno de penalti) en lo que va del torneo.

Su compañero en la delantera, José Manuel López, hizo otros cuatro goles y Lanús es, con 16 tantos a favor, el máximo goleador del torneo.

Independiente intentará recuperar el liderato el sábado pero tendrá enfrente a Colón, el actual campeón.

El Rojo perdió la fecha pasada su invicto, pero la buena noticia es que para este encuentro contará con el regreso del centrocampista Domingo Blanco, ya recuperado de una lesión.

Racing Club, que sumó dos victorias consecutivas desde que el técnico interino Claudio Úbeda se hizo cargo del equipo, tras el despido de Juan Antonio Pizzi, visitará el domingo a Boca Juniors en la Bombonera.

El Xeneize también mejoró su desempeño desde que cambió al entrenador.

Sebastián Battaglia reemplazó a Miguel Ángel Russo y Boca Juniors consiguió sus dos primeros triunfos en el torneo.

Gracias a estas victorias, el Xeneize es décimo cuarto con diez puntos.

Además, River Plate, sexto con 14 puntos, visitará el lunes a Sarmiento, que con diez unidades se ubica décimo sexto.

El Millonario viene de ganarle a Aldosivi y va en busca del único título que todavía no pudo ganar con Marcelo Gallardo como entrenador: la Liga local.

"Quedamos muy dolidos por la eliminación de la Copa Libertadores por lo que ahora vamos a dejar todo por el título de este campeonato. River siempre exige pelear por todo lo que juega, por eso la obligación de mejorar en lo que necesitamos para estar bien arriba en este torneo", sostuvo el delantero Matías Suárez.

- Cronograma de partidos de la novena jornada:

28.08: Gimnasia-Huracán, Banfield-Platense e Independiente-Colón.

29.08: Arsenal-Defensa y Justicia, Central Córdoba-Rosario Central, Aldosivi-Lanús, Vélez Sarsfield-Godoy Cruz y Boca Juniors-Racing Club.

30.08: Unión-Argentinos, Newell's Old Boys-Atlético Tucumán, San Lorenzo-Patronato, Sarmiento-River Plate y Talleres-Estudiantes.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Estudiantes 8 5 1 2 15 7 16

.2. Talleres 8 5 1 2 12 7 16

.3. Lanús 8 5 1 2 16 13 16

.4. Racing Club 8 4 3 1 8 1 15

.5. Independiente 8 4 3 1 7 4 15

.6. River Plate 8 4 2 2 15 6 14

.7. Colón 8 4 2 2 8 10 14

.8. Aldosivi 8 4 1 3 9 9 13

.9. Patronato 8 3 3 2 8 6 12

10. Argentinos 8 3 3 2 7 5 12

11. Defensa y Justicia 8 3 2 3 11 9 11

12. Newell's Old Boys 8 3 2 3 9 10 11

13. Atlético Tucumán 8 3 2 3 9 11 11

14. Boca Juniors 8 2 4 2 6 6 10

15. Godoy Cruz 8 3 1 4 10 12 10

16. Sarmiento 8 3 1 4 8 11 10

17. Unión 8 2 3 3 9 10 9

18. Gimnasia 8 2 3 3 7 9 9

19. Huracán 8 1 5 2 6 7 8

20. Banfield 8 1 5 2 5 7 8

21. San Lorenzo 8 2 2 4 5 11 8

22. Rosario Central 8 2 1 5 5 9 7

23. Vélez Sarsfield 8 1 4 3 6 6 7

24. Central Córdoba 8 1 4 3 7 9 7

25. Platense 8 1 3 4 8 12 6

26. Arsenal 8 1 2 5 5 18 5.