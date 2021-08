Lopetegui espera a un Elche "físico, difícil y con recursos"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui. EFE/Zipi/Archivo

Sevilla, 27 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, señaló este viernes que el sábado, en el partido de la tercera jornada de LaLiga Santander que disputarán en Elche, esperan a un rival "físico, difícil y con recursos".

El técnico guipuzcoano, en la conferencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento, recordó que el Elche ganó en su campo al Sevilla en la pasada temporada y que en esta campaña "el equipo está jugando con un sistema distinto, pero con una esencia parecida".

Lopetegui también comentó que no sabe "qué va a suceder" con el central Jules Koundé, quien "llegó siendo un niño y ahora es internacional con Francia", pero admitió que "si sale, evidentemente, sería un problema deportivo", en alusión al interés del Chelsea inglés por su traspaso.

El preparador del Sevilla confía "plenamente en (Ramón Rodríguez) Monchi -director deportivo del club- a pesar de que se acerca el final del mercado" para paliar la posible marcha de Koundé, de quien no desveló si entrará en la convocatoria para el partido de Elche, adonde sólo viajarán quienes "estén preparados para jugar".

En este sentido, pretende citar al centrocampista danés Thomas Delaney, fichado a mediados de esta semana pero que "ha llegado en muy buenas condiciones y ha hecho una buena pretemporada", por lo que "formará parte de los convocados si llega su 'tránsfer'".

Lopetegui, que mantiene la baja por lesión del argentino Lucas Ocampos, señaló que "es evidente" que los internacionales suramericanos del Sevilla "no van a llegar a jugar" la cuarta jornada de LaLiga -como local ante el Barcelona- "si van con sus selecciones", por lo que consideró que "la postura de los clubes" al no permitirles viajar "es totalmente comprensible".

El técnico vasco, por otra parte, calificó como "un grupo muy duro" el que le ha tocado en suerte al Sevilla en la Liga de Campeones, ya que "todos los equipos" de esa competición "son muy complejos" y que están "hablando del campeón de la liga francesa -Lille-" y "del actual líder de la Bundesliga -Wolfsburgo-".