La NFL quiere hacer pruebas también a jugadores vacunados cada siete días

Nueva York, 26 ago (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ha propuesto a los equipos y al sindicato de jugadores hacerles pruebas Covid-19 a los profesionales vacunados cada siete días después que varias franquicias han registrado un incremento considerable en los contagios y también a través de todo el país.

La liga quiere cambiar las pruebas para los jugadores vacunados a una vez cada siete días de una vez cada 14 días, dijo el jueves el asesor general de la NFL, Larry Ferazani, en una conferencia de prensa.

Los jugadores que no estén completamente vacunados continuarán realizándose las pruebas a diario. La propuesta requiere la aprobación de la Asociación de Jugadores de la NFL, que ha estado presionando para que todos los jugadores, vacunados y no vacunados, sean evaluados diariamente.

"Eso se basa en nuestro mejor esfuerzo ... para ofrecer el entorno más seguro posible para nuestros jugadores", dijo Ferazani.

Por su parte, el sindicato reiteró que su posición será, como sucedió el año pasado, en escuchar a los expertos en todo lo relacionado con el mundo cambiante del coronavirus, ahora afectado por el contagio de la variante Delta.

"Está claro con lo que sabemos sobre la variante Delta y con lo que ya hemos visto con los clubes, las pruebas deben ser un punto focal más importante", destacó el sindicato a través de un comunicado.

Hasta el jueves, casi el 93% de los jugadores de la NFL están vacunados al menos parcialmente, según el director médico de la NFL, el Dr. Allen Sills. Los miembros del personal han sido vacunados casi al 100% desde el inicio del campo de entrenamiento.

Entre el 1 y el 21 de agosto, la liga registró 68 pruebas positivas entre todos los jugadores y el personal de 7.190 pruebas. Aproximadamente siete veces más jugadores no vacunados han dado positivo que los jugadores vacunados, según datos de la liga.

Algunos equipos han producido múltiples pruebas positivas aproximadamente al mismo tiempo, sobre todo los Tennessee Titans, que actualmente no cuentan con el entrenador en jefe Mike Vrabel y el mariscal de campo Ryan Tannehill, entre otros.

En uno de esos grupos, que Sills se negó a identificar, el 38% de los jugadores no vacunados de un equipo estaban infectados.

Cuando se le preguntó si eso sucedió y motivó la propuesta de realizar más pruebas, Sills dijo: "Es una pregunta complicada de responder". Reconoció que la liga ha visto "pequeños grupos de casos positivos entre las personas vacunadas que comparten una exposición común", pero admitió que no estaba claro quién de ese grupo se lo había contagiado a quién.

El impulso del sindicato para probar a todos los jugadores diariamente se basa en los protocolos adoptados para la temporada 2020, que se implementaron y se llevaron a cabo antes de que las vacunas estuvieran disponibles.

Sin embargo, Sills señaló que las pruebas en sí mismas no evitaron los brotes la temporada pasada y que otras políticas de mitigación, incluido el uso de la mascará y evitar las reuniones y comidas en persona, resultaron más valiosas.

Pero admitió que las pruebas son obviamente algo útil y puede ser beneficiosa, pero siempre que se apliquen en las personas de mayor riesgo.

"Pero no son las pruebas las que nos ayudarán a superar este aumento o el futuro de nuestra temporada que ya está cerca de comenzar", agregó Sills.EFE

