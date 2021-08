La Fiscalía de Colombia imputa ante el Supremo al exgobernador Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 27 ago (EFE).- La Fiscalía colombiana llevará ante la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el candidato presidenciable de centro Sergio Fajardo por las supuestas irregularidades en un contrato suscrito cuando era gobernador del departamento de Antioquia (noroeste).

La Fiscalía radicará este viernes ante el Supremo el escrito de acusación contra el opositor porque, según explicó en un comunicado, cuenta con material probatorio que permite atribuir a Fajardo "los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado".

El ente acusador se refiere a un contrato de sustitución de deuda firmado en 2013 entre su administración y el Banco CorpBanca, que otorgó un empréstito por 98 millones de dólares que buscaba sustituir unas deudas a cargo del contratante.

Este contrato, según la Fiscalía, "vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación".

En ese sentido, el contrato se firmó en dólares, sin tener en cuenta la devaluación del peso colombiano, por lo que el cambio produjo "un daño patrimonial, que representó la cuantía de la apropiación en favor del contratista, de 98.433.870.402 dólares", cuando Fajardo acabó su mandato en 2015.

Fajardo fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015, y previamente fue alcalde de Medellín, la capital regional, entre 2004 y 2007.

El entonces gobernador antioqueño debió supervisar y evaluar este contrato, "actuaciones que no fueron realizadas por el doctor Sergio Fajardo Valderrama, dentro de los parámetros de la ley de contratación estatal", considera la Fiscalía.

Fajardo se mostró hoy, en su cuenta de Twitter, satisfecho en que "la Fiscalía atendió nuestra reiterada solicitud de respetarnos el plazo razonable y proceder, después de 5 años de proceso, a acusarme ante la Corte Suprema de Justicia".

"Actué correctamente y así lo demostraré", alegó el líder de los Verdes.

La Fiscalía ya imputó a Fajardo por este mismo contrato el pasado mes de marzo ante instancias judiciales inferiores, en una acusación que el creador de Compromiso Ciudadano, formación integrada en el Partido Verde, consideró improcedente.

Fajardo pidió a la Fiscalía "que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación".

El líder opositor de la Colombia Humana, Gustavo Petro, consideró hoy que esta nueva acusación contra Fajardo "se basa en que no tuvo en cuenta el riesgo cambiario a la hora de reestructurar la deuda del departamento de Antioquia y falló, elevándola. Puede ser una irregularidad, pero eso no constituye, en mi opinión, delito.".