JJ.PP/Tenis de mesa.- España se queda sin representación en la competición individual de tenis de mesa

25-08-2021 Jordi Morales durante uno de sus partidos en los Juegos Paralímpicos de Tokio ASIA DEPORTES JAPÓN MIKAEL HELSING/CPE



TOKIO, 27 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El tenis de mesa español no peleará por medallas en las competiciones individuales de los Juegos Paralímpicos de Tokio después de que este viernes cayesen eliminados el resto de jugadores, con Jordi Morales, Eduardo Cuesta y Francisco Javier López como los que más lejos llegaron.



Morales, en la clase 7, no pudo superar los cuartos de final y entrar en la pelea por las medallas. Después de haber firmado una fase de grupos muy solvente, el palista catalán no tuvo opciones ante el polaco Maksym Chudzicki, 17 del mundo, que le derrotó en tres juegos por 11-6, 11-7 y 11-9.



Por su parte, Cuesta, en la clase 2, ganó encuentro restante de la fase de grupos ante el tunecino Karim Gharsallah (11-1, 11-9 y 11-4), pero tampoco fue más allá de los cuartos de final, al perder ante el australiano Samuel Philip von Einem, tres del mundo, por 8-11, 11-8, 11-7 y 11-7.



Francisco Javier López sí pudo superar su primer cruce en la clase 4, en octavos ante el chileno Cristian Gonzalez por 14-12, 11-7 y 11-9, pero no el de la antepenúltima ronda frente al turco Abdullah Ozturk (11-6, 11-9, 11-2), número uno del mundo.



Además, el granadino José Manuel Ruiz también cayó en su segundo partido de la fase de grupos de la clase 10 ante el montenegrino Luka Bakic (11-6, 11-4, 11-6), mientras que Álvaro Valera, número uno de la clase 6 y plata en Londres y Río, no accedió a los cruces, perjudicado por un triple empate.