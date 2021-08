Guardiola dice que no tiene planes de irse del Manchester City en 2023

MANCHESTER, Inglaterra, 27 ago (Reuters) - El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, aclaró el viernes sus comentarios sobre su futuro y aseguró que no tiene planes de abandonar el club cuando su contrato acabe en 2023.

El técnico español fue citado esta semana diciendo en una conferencia financiera brasileña que quería tomarse un respiro antes de dar un posible salto al fútbol internacional.

"No estoy pensando en irme en dos años", dijo a los medios antes del partido que jugará el City por la Premier League ante el Arsenal el sábado.

"Puede que me vaya en dos meses si los resultados no son buenos o la organización se cansa de mí si no puedo gestionar mejor a estos jugadores. Puede que me vaya en tres meses como puede que lo haga en cinco años", afirmó.

"Lo que dije (...) es que tras mi periodo en el Manchester City me tomaré un descanso. Eso es seguro. Puede que sea en un mes, en dos años, en tres o en cinco. Ahora mismo, hoy, no tengo razones para irme", agregó.

El City, vigente campeón de la Premier, tiene en su punto de mira la Liga de Campeones tras perder la final ante el Chelsea la temporada pasada.

"Estoy más que comprometido con esta temporada, vamos a intentar hacerlo mejor, sobre todo jugar mejor, ese es mi objetivo esta temporada", dijo Guardiola.

"Así que cuando termine me tomaré un pequeño descanso, porque tras 12-13 años casi sin parar, querré hacer otra cosa. Y tras eso, tal vez un nuevo equipo o una selección nacional si alguien me quiere. Pero no dije que en dos años voy a terminar mi carrera en el Manchester City", agregó.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)