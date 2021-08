Gloria Camila deja la puerta abierta a un acercamiento con Rocío Carrasco

07-09-2020 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Complicados momentos para la familia de Rocío Jurado. Contando los días para el estreno de la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', todos nos preguntamos qué descubriremos, de boca de la mujer de Fidel Albiac, de la relación que la inolvidable artista mantuvo tanto con José Ortega Cano como con los Mohedano.



Y es que según hemos conocido en los últimos días, la chipionera dejó varios escritos de carácter íntimo en los que, al parecer, confesaría que su matrimonio con Ortega Cano no era tan idílico como todos pensamos, y que tanto Amador como Gloria Mohedano eras conocedores de la situación. Algo que Rocío Carrasco ha preferido no confirmar ni desmentir, aunque sí ha asegurado en su reaparición televisiva que la boda de su madre con el torero fue una equivocación y que todos en la familia mienten.



Con Ortega Cano en una posición muy delicada - ya que al parecer en la docuserie se mostrarán evidencias de la 'mala vida' que podría haber dado a Rocío Jurado y que Rociíto descubrió al leer los 'diarios' de su madre tras la muerte de la artista - su hija Gloria Camila prefiere mantenerse al margen y evita dar la cara por su padre.



Muy seria e intentando continuar con su rutina ajena al revuelo mediático que rodea a su familia por los escritos secretos de su madre, Gloria guarda silencio tras las declaraciones con las que Rocío Carrasco ha puesto de nuevo a Ortega Cano en el ojo del huracán.



Además, según apunta 'Sálvame', la colombiana estaría muy decepcionada con su sobrina, Rocío Flores, tras ver la primera parte de la docuserie y, con un punto de vista diferente al que tenía hasta ahora, podría producirse un acercamiento con su hermana Rocío, que al parecer ha dejado al margen de su guerra familiar a Gloria Camila y a José Fernando, y podría estar abierta a un reencuentro con ellos.



Una información en la que la hija de Ortega Cano prefiere no entrar ahora, pero sobre la que sí se pronunció a comienzos de junio. En declaraciones exclusivas a Europa Press Gloria Camila rompía su silencio y aseguraba estar abierta a un acercamiento con Rocío Carrasco. "Hace mucho tiempo estaba esperando un acercamiento, un contacto y como no llegó nunca ya la vida pasa. Igual que a ella le pasa la vida, a mí también me pasa la vida no busco ese encuentro, pero que si se diese y es literal lo que dije, que si se diese no sería yo la que lo rechazase", confesaba hace menos de 3 meses la actriz en una entrevista que ahora podría dar un vuelco a la relación entre las hijas de Rocío Jurado. ¡Dale al play y no te la pierdas!