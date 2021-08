Gianmarco vuelve a criticar a Olga Moreno y Antonio David Flores y se posiciona al lado de Rocío Carrasco

17-02-2020 Gianmarco Orestini, tras convertirse en ganador de "Tiempo de descuento" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Disfrutando de unas merecidas vacaciones tras su paso por 'Supervivientes' y recibiendo el cariño de sus numerosas seguidoras allá por donde va, Gianmarco Onestini ha reaparecido en la Gala Global Gift de Marbella después de unos días de desconexión primero en Ibiza y después en Barcelona.



"Feliz" de aportar su granito de arena en uno de los eventos solidarios más importantes del verano - y que este año ha contado con la presencia de importantes celebrities como Gary Dourdan, Luis Fonsi, Valeria Marini o Amaury Nolasco - el italiano acaparó más de una mirada con un elegante esmoquin con el que demostró que ya ha recuperado los 15 kilos que perdió en el reality. "He cogido más de 20 kilos, así que intento estar tranquilo y parar un poco", ha confesado, explicando que volver a la normalidad tras 'Supervivientes' está siento una experiencia "súper, ultra dura. He engordado mucho".



Sin ningún tipo de relación con Olga Moreno desde que terminó el reality - "que disfrute, como estoy disfrutando yo", afirma - Gianmarco ha cargado ferozmente contra la ganadora de 'Supervivientes' y su marido, Antonio David Flores (con el que concursó en 'Gran Hermano Vip' en otoño de 2019), posicionándose al lado de Rocío Carrasco cuando le hemos preguntado si pudo ver la docuserie cuando volvió de la isla.



"Solo he visto algunas partes del documental, pero lo que ella ha contado me ha parecido muy fuerte y no me ha gustado nada, pero sinceramente no es nada nuevo bajo el sol", ha apuntado. "Conociendo a Antonio David durante Gran Hermano Vip y a Olga en Supervivientes, no es algo que me parezca tan raro", ha confesado, dejando claro que se cree totalmente el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco. "He visto como son, son personas bastante frías, por lo tanto no me parece nada fuera del mundo, de ellos me lo podría esperar".