Francia puede continuar las evacuaciones desde Kabul después de hoy

Clement Beaune. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 27 ago (EFE).- El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, dijo este viernes que su país tal vez mantendrá las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul después de la jornada de hoy, que era el límite que había calculado su Gobierno con la retirada de las tropas estadounidenses el 31 de agosto.

"Las operaciones (francesas) van a terminar pronto", se han visto "perturbadas" con los atentados terroristas del jueves, en los que "no hay víctimas francesas" y, con el calendario de retirada estadounidense, "pueden ir más allá de esta noche", explicó Beaune en una entrevista a la emisora Europe 1.

"Continuaremos hasta el último segundo posible", aseguró después de recordar que en total han salido del aeropuerto de Kabul unas 100.000 personas, de las cuales más de 2.500 en aviones militares franceses, en su inmensa mayoría afganos.

Reconoció que todos los que trabajaron para los aliados en Afganistán no podrán ser evacuados y por eso "hay que ir más allá de esta operación de urgencia" con otras acciones humanitarias posteriores.

Eso -añadió- justifica que Francia vaya a mantener un embajador ante Afganistán, "para tener una forma de vínculo" con ese país, lo que "no quiere decir validación, aprobación, reconocimiento de los talibanes".

"No vamos a establecer un proceso político con ellos", sobre todo después de que han "confiscado el poder" y cuando todavía no se sabe en qué medida cumplirán las condiciones que ha fijado Francia y otros países occidentales, entre ellas la integración de otras sensibilidades en el futuro Gobierno de Afganistán.

El secretario de Estado francés afirmó que no cree que estemos "en vísperas de una ola migratoria, de una avalancha migratoria como dicen algunos jugando con el miedo", con millones de afganos que intentarían entrar en Europa.

Recordó que Francia ha acogido a unos 10.000 refugiados afganos anuales en los últimos tiempos y esos flujos van a continuar, e incluso "sin duda habrá más en los próximos meses". Pero estimó que serán "miles" en dirección de Francia y "decenas de miles" en toda Europa.

En previsión de esos movimientos, París quiere que haya "una coordinación de los criterios de acogida en Europa" para que no se produzca como hasta ahora un desplazamiento de las demandas de asilo a países como Francia donde el nivel de aceptación es mucho mayor que en otros como Alemania.

La pasada noche llegó al aeropuerto Charles de Gaulle de París el décimocuarto vuelo con personas sacadas de Kabul, en este caso 200, en su mayoría afganos. Como en los anteriores, esos evacuados habían hecho escala en la base aérea francesa de Abu Dabi después de salir de la capital de Afganistán.