Fed podría reducir compras mensuales de bonos para fin de año, afirma Powell

La Reserva Federal (Fed, banco central) podría reducir sus compras de activos para fin de año, en un contexto de recuperación económica en la que el mercado laboral se fortalece, afirmó el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El titular de la Fed no planteó un cronograma preciso, pero enfatizó que no había prisa por subir la tasa de interés de referencia desde sus niveles actuales de 0-0,25%, y sostuvo que el organismo no reaccionará a presiones inflacionarias que considera temporales.

En su muy esperado discurso en el simposio anual del banco central de Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo que a pesar del impacto de la variante Delta del coronavirus, la economía estadounidense ha seguido recuperándose y mostrando un fuerte crecimiento del empleo.

Y la inflación, que fue del 4,2% anual a julio, aunque alta, probablemente disminuya a medida que se reducen las presiones temporales, como los altos precios de los automóviles usados, señaló.

Powell advirtió que actuar para responder a las presiones inflacionarias temporales "puede hacer más daño que bien".

"Una política inoportuna enlentence innecesariamente la contratación y otras actividades económicas y empuja la inflación por debajo de lo deseado", explicó, al tiempo que advirtió que, ante la necesidad de más avances en el empleo "ese error podría ser particularmente dañino".

En cambio, reducir las compras de bonos mantendría todavía una gran cantidad de estímulo a la economía, añadió.

hs/ad-mr