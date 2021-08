Estrella Morente, feliz con la relación de su hermano Kiki con Sara Carbonero: "Viva la alegría y el amor"

16-11-2016 Estrella Morente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Este jueves fue un día clave para Sara Carbonero que, dejando a un lado su habitual discreción en lo que a su vida privada se refiere, decidió 'oficializar' su relación con Kiki Morente asistiendo al concierto que el artista granadino dio en Sanlúcar de Barrameda con otros artistas flamencos como su hermana Estrella Morente o Lin Cortés.



Sin embargo, y lejos de actuar con naturalidad, la periodista intentó por todos los medios que la fotografiásemos con su nuevo novio. Para ello, los miembros de seguridad del evento 'torpedearon' nuestro trabajo, evitando que grabásemos la actuación e 'invitándonos' a abandonar el recinto para no poder preguntar ni a Sara ni a Kiki por esta confirmación indirecta de su relación tres meses después de haberse conocido a través de unos amigos en común.



Mientras que la ex de Iker Casillas y el hijo de Enrique Morente abandonaron el recinto a toda prisa en coche y por la puerta de atrás - demostrando que naturalidad lo que se dice naturalidad no dan a su incipiente historia de amor - Estrella Morente lo hizo por la salida principal y, demostrando su categoría como artista, pidió a los miembros de seguridad que nos dejasen hacer nuestro trabajo.



"Vamos a atenderos. No voy a hacer declaraciones, pero por lo menos trataros como vosotros me tratáis a mí", señaló la artista, dejando claro que no iba a hablar de la presencia de Sara Carbonero en el concierto ni sobre la confirmación de su relación con su hermano Kiki, pero parándose ante nuestras cámaras.



"Ha sido una noche muy bonita y la gente está contenta", contestaba al preguntarle por la asistencia de su nueva cuñada a su actuación. Muy discreta y confesando que "yo os hablo de mí y de mis cosas pero de los demás no puedo opinar", Estrella no ha podido ocultar su felicidad tras la primera y esperada aparición pública de Sara y Kiki: "¡Viva la alegría y el amor". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!