El Estoril quiere ser líder virtual de Portugal

EFE/EPA/HOMEM DE GOUVEIA/Archivo

Lisboa, 27 ago (EFE).- El conjunto del Estoril Praia, equipo recién ascendido y que preside el español Ignacio Beristain, podría acabar este viernes como líder virtual de la Liga lusa si vence en casa al Marítimo que entrena el salmantino Julio Velázquez.

El Estoril ha empezado el campeonato con dos victorias y un empate y esta noche medirá sus fuerzas contra un Marítimo reforzado tras empatar en casa frente al Oporto la pasada jornada.

Este viernes también se miden el colista Belenenses -aún sin puntuar- y la escuadra del Moreirense, que sólo ha arañado un empate en los tres primeros encuentros.

El sábado, el primer encuentro enfrenta al Vizela y a un Boavista que ha encadenado dos victorias seguidas, gracias, en parte, al buen momento de jugadores como el veterano español Javi García o el colombiano Sebastián Pérez, que se ha ganado un puesto en el once inicial de João Pedro Sousa.

Tras el pinchazo de la pasada jornada, el Oporto recibe al conjunto del Arouca.

Los "dragones" podrían perder en lo que resta de mercado de verano al mexicano "Tecatito" Corona, con mucho mercado en Italia y España, mientras que el brasileño Otávio, recientemente nacionalizado portugués, ha logrado que Fernando Santos lo convoque con la absoluta lusa para los próximos compromisos.

Desde el jueves, el Oporto tiene un ojo puesto en la Liga de Campeones, tras caer en uno de los grupos más fuertes junto a Liverpool, Atlético de Madrid y AC Milán.

El Sporting, que en Champions se medirá a Borussia, Ajax y Besiktas, se desplaza en calidad de líder tras ganar los tres encuentros a casa de un Famalicão muy necesitado, ya que aún no ha logrado puntuar.

El lateral español Pedro Porro, que en el inicio liguero ha arrastrado una lesión, podría salir de titular, después de que la pasada jornada jugará 25 minutos.

En el primer partido del domingo medirán sus fuerzas un exultante Benfica, que esta semana eliminó al PSV y se metió en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y el Tondela de Pako Ayestarán, que tras vencer en su primer encuentro ha perdido los dos últimos.

El Benfica, que comparte liderato con el Sporting tras vencer los tres primeros encuentros, se medirá en Champions al Bayern, FC Barcelona y Dínamo de Kiev.

El duelo del Miño será protagonizado el domingo por el Braga y el Vitória de Guimarães.

Los de Braga han visto como el delantero español Abel Ruiz ha sido convocado por Luis Enrique para la absoluta, mientras el burgalés Mario González se ha ganado el puesto de delantero centro titular.

Tras superar las molestias en el aductor que le impidieron jugar la pasada jornada, el exvalencianista Fran Navarro intentará aumentar su cuenta goleadora para el Gil Vicente (llega dos tantos en Liga) en su visita al conjunto insular del Santa Clara.

En el último encuentro del domingo se medirán el Portimonense y la escuadra del Paços de Ferreira, que ayer fue apeada en el play off de la Liga Conferencia por el Tottenham.

Carlos García