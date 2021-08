El BCIE pagará una consultoría para ayudar a implementar el bitcóin en El Salvador

Fotografía tomada el pasado 24 de junio en la que se registró a Eric Gravengaard, CEO y fundador de la compañía Anthena Bitcoin, al realizar una operación de prueba en un nuevo cajero automático para transacciones en bitcóin, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 27 ago (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración (BCIE) contratará a una firma consultora para ayudar en la implementación del bitcóin en El Salvador, según publicó este viernes la entidad financiera en su cuenta de Twitter.

"El BCIE requiere contratar los servicios profesionales de una Firma Consultora, que ayude en la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador", reza la publicación.

El aviso de licitación pública, alojado en el sitio proveedores.bcie.org, añade que la consultoría se "diseña con el objetivo de convertirse en uno de los instrumentos del Banco en la implementación de esta nueva estrategia".

Añade que el banco pagará hasta un monto de 85.000.00 dólares y que la fecha límite para presentar la propuesta es el 14 de septiembre, una semana después de que la ley que le da curso legal a la criptomoneda entre en vigencia.

En el escrito se hace una relación de fechas sobre la aprobación de la Ley Bitcóin y una solicitud de apoyo de El Salvador.

Señala que la ley se aprobó el 8 de junio de 2020, pero realmente fue el 9 de junio de 2021, y que el Ministerio de Hacienda solicitó ayuda el 11 de junio de 2020, lo que también podría tratarse de una confusión de fecha.

El documento da cuenta que "el Ministerio de Hacienda presentó al BCIE una solicitud de asistencia técnica para la reglamentación e implementación del bitcóin como moneda de curso legal".

"El Gobierno de El Salvador (GOES) reconoce la importancia de apalancamiento de criptomonedas como Bitcóin. Sin embargo, GOES se enfrentan a grandes desafíos para aprovechar eficazmente los beneficios que traen consigo estas tecnologías innovadoras", subraya.

El primer componente de la consultoría es un "análisis de mercado y diagnóstico de la situación actual".

Este tiene por objetivo realizar estudios para "mejorar la comprensión de la dinámica del mercado", evaluar el estatus del "ecosistema digital" y cómo afecta la "aceleración de la penetración, adopción y uso de bitcóin en todo el país".

El componente dos es la "definición de marcos regulatorios, legales y de gobernanza estratégicos para avanzar en el acceso universal a bitcóin y la penetración en el mercado".

"El objetivo de este componente es revisar, modernizar y proponer nuevas novedades al marco regulatorio y la legislación para acelerar el desarrollo del ecosistema bitcóin", señala el escrito.

El Banco Mundial se negó a ayudar al Gobierno salvadoreño con la implementación del bitcóin por razones de transparencia, según una declaración por escrito compartida en junio Efe a través de un portavoz del organismo.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa que apruebe el uso de más de 200 millones de dólares para la implementación del uso del bitcóin como moneda legal.

El criptoactivo no goza de popularidad entre la mayoría de los salvadoreños, de acuerdo con una encuesta universitaria.

La encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) señala que el 24 % considera la decisión como poco acertada y el 53,5 % como nada acertada, mientras que el 12,9 % dice que es acertada y el 6,5 % muy acertada.

El Salvador es el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin para que circule junto al dólar y la Ley Bitcóin entrará el vigor el 7 de septiembre próximo.