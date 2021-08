Eduardo Espinel, líder del campeón en Uruguay que admira la pasión de Simeone

El entrenador de Plaza Colonia, Eduardo Espinel. EFE/Dante Fernández/Archivo

Montevideo, 27 ago (EFE).- Admirador de la pasión de Diego Simeone y feliz de pertenecer a un club por el que tiene un amor especial, el entrenador Eduardo Espinel fue uno de los encargados de transformar al Plaza Colonia en el 'Leicester uruguayo'.

Fue en 2016 cuando condujo al 'patablanca' a obtener el título del Torneo Clausura, su primer título en Primera División, algo que sucedió mientras a 11.000 kilómetros de distancia el equipo inglés sumaba una victoria tras otra con Claudio Ranieri en el banquillo.

Ahora, cinco años después, el técnico y el club uruguayo volvieron a encontrarse y el resultado fue exactamente el mismo: un título.

Ganador del Torneo Apertura 2021, Espinel dijo en una entrevista con Efe que no sabe cuál es el secreto, pero dejó una cosa clara: su destino y el del Plaza Colonia "están alineados".

DEL LEICESTER CITY AL PLAZA COLONIA

Nueve victorias en 15 encuentros disputados le alcanzaron el club uruguayo para conquistar el Clausura 2016. Alzó la copa el 29 de mayo, una fecha antes de terminar el certamen.

En ese entonces, el Leicester City ya se había coronado campeón de Inglaterra y la comparación no tardó en aparecer.

"Me acuerdo que vinieron periodistas del exterior porque les llamaba la atención aquella comparación que estaban haciendo. Fue algo que quedó como anécdota, algunos nos dicen el Leicester uruguayo todavía", dijo.

En esta oportunidad, el título llegó el pasado 15 de agosto luego de una victoria por 0-2 sobre Wanderers.

Ese día, el director técnico y su plantilla debieron celebrar en Montevideo, a unos 180 kilómetros del departamento (provincia) de Colonia, aunque unas horas después partieron hacia allí.

"Está bueno demostrar que en el interior, trabajando seriamente, con sueños, se pueden conseguir cosas importantes", afirmó, quien destacó la forma en que los 'patablanca' son tratados en casa.

"Se vive de una manera muy linda, ya pasamos a ser parte de la familia de la ciudad", explicó tras resaltar el apoyo que recibe en cada lugar que visita.

Algo que motiva mucho a su equipo.

LA PASIÓN DEL 'CHOLO' SIMEONE

Dentro de su plantilla, Espinel cuenta con varios futbolistas nacidos en Colonia, uno de ellos el capitán Álvaro Fernández, mundialista con Uruguay en Sudáfrica 2010, y otro 'el Cebolla' Cristian Rodríguez, quien jugó con la Celeste las copas del mundo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Este último cuenta, además, con la particularidad de haber sido dirigido por un entrenador admirado por el técnico 'patablanca': el argentino Simeone.

"Yo me siento muy identificado, siempre lo digo, con 'el Cholo' Simeone por la pasión que le pone", subrayó Espinel, quien destacó la forma como el argentino hizo crecer al Atlético de Madrid desde que llegó al banquillo.

Dijo que ha tenido la suerte de hablar con futbolistas que fueron dirigidos por el argentino como 'el Cebolla' Rodríguez y Diego Godín. "Te van contando cosas que uno se siente identificado", añadió.

Aunque estuvo cerca, Espinel no conoce a Simeone y cree que esa es una de sus cuentas pendientes.

"Siempre es un deseo sentarme con él a charlar, ver entrenamientos pero, bueno, es una de las cosas pendientes que tengo, hacer un viajecito, sería un placer", enfatizó.

UN EQUIPO PARA GRANDES COSAS

Mientras tanto, Espinel se centra en la segunda parte de la temporada y en seguir creciendo con un equipo que cree que está "para grandes cosas".

Por ello buscará seguir de largo en el Clausura para continuar llenando de sonrisas a los adultos y a los niños que los recibieron como héroes cuando llegaron desde la capital con un trofeo del que los jugadores no se quisieron despegar.

Sabe que no es normal que un equipo en desarrollo gane dos veces un campeonato, pero lo cierto es que su Plaza Colonia ya lo logró y ahora intentará ir a por el premio mayor.

Con una plantilla que tiene un gran sentido de pertenencia, que está unida y que caminó seis horas por la ruta para cumplir una promesa, Espinel cree que "da para ilusionarse".

No duda de que lo que vendrá será "durísimo". Pero tampoco de que su grupo tiene que seguir "soñando con cosas importantes".