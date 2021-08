Coudet: “Estar fuera del banquillo es durísimo”

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet. EFE/Alejandro García/Archivo

Vigo, 27 ago (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet celebró este viernes que mañana pueda volver a sentarse en el banquillo de Balaídos ante el Athletic Club, después de cumplir la sanción de dos partidos que le impuso el Comité de Competición de la Federación Española (RFEF) por su expulsión en la última jornada del pasado campeonato.

“Estar fuera es durísimo. Tengo una alegría muy grande. Estar encerrado como un loco en el palco no se lo recomiendo a nadie. Estoy acostumbrado a vivir el partido en el césped, al lado de mis jugadores. Estar fuera es muy diferente”, afirmó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas.

El entrenador del Celta confirmó que el delantero brasileño Thiago Galhardo, cuarto y último fichaje de su equipo hasta el momento, entrará en la convocatoria, al igual que el central del filial Carlos Domínguez, que se ha recuperado de las molestias que sufrió en El Sadar.

Coudet aseguró desconocer cómo están las negociaciones para reforzar el centro de la defensa, y apuntó que reconvertir al mediocentro turco Okay Yokuslu en central no será fácil porque “necesitará un periodo de adaptación, ahora no lo tengo en la cabeza”.

“Claro que nos van a ayudar, pero no puede ser una exigencia. Necesitan crecer como jugadores, ir poco a poco. Por eso insisto en que necesitamos otro central”, aclaró Coudet sobre la presencia de los canteranos Jose Fontán, que se encuentra lesionado, y Carlos Domínguez en el primer equipo.