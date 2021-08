Coronavirus.- Japón no registra problemas vinculados a las vacunas de los lotes contaminados de Moderna

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad de Japón no ha registrado hasta ahora ningún problema de salud relacionado con las vacunas contaminadas de Moderna en un lote de las dosis procedentes de España, según ha informado la cadena pública NHK.



En un comunicado, el Ministerio manifiesta que, hasta ahora, las sustancias extrañas solo se han encontrado en los viales con el número de lote 3004667.



No obstante, también ha decidido detener el uso de aquellos viales con los números de lote 3004734 y 3004956, aunque no se ha hallado en ellos ninguna sustancia extraña. Estos últimos se elaboraron utilizando la misma línea de producción de la fábrica española durante el mismo periodo de tiempo.



Aunque no ha registrado problemas en este sentido, el Ministerio insta a las personas que hayan sido inoculadas con los números de lote citados que consulten a un médico si sienten algún problema de salud. Asimismo, se les ha recomendado que contacten con la empresa farmacéutica Takeda, que es la que se encarga de distribuir las vacunas de Moderna en Japón.



Según fuentes de NHK, las sustancias extrañas son partículas que podrían ser metálicas, ya que son atraídas por imanes, pero los especialistas siguen trabajando para identificar lo antes posible el material de que se trata y también averiguar cómo entraron en los viales.