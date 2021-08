Congreso de EEUU exige que Facebook, YouTube y otros entreguen documentos vinculados al ataque a Capitolio

FOTO DE ARCHIVO: Una turba de partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pelea con miembros de las fuerzas del orden en una puerta que rompieron mientras irrumpen en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos. 6 de enero de 2021. REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON, 27 ago (Reuters) - La comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio pidió el viernes a las principales empresas de redes sociales -incluidas Facebook Inc, Twitter Inc y Google de Alphabet Inc- que entreguen registros de mensajes relacionados con el asalto de los partidarios de Donald Trump.

La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes solicitó registros relacionados con la violencia y los días previos a ella, incluida la difusión de información falsa y los esfuerzos para detener la certificación del presidente electo Joe Biden. Los requerimientos también se dirigieron a 4chan y 8kun.

Twitter no quiso hacer comentarios. TikTok y Parler no respondieron de inmediato a las solicitudes, y otras compañías no pudieron ser contactadas para referirse al tema.

Facebook, Snap, Google y Reddit confirmaron que habían recibido la solicitud y dijeron que trabajarán con la comisión.

Gab dijo en un comunicado que recibió una carta de la comisión y destacó que eliminó cuentas "que buscaban sembrar división y miedo" en el período previo a la investidura.

La comisión está buscando registros que datan de la primavera boreal de 2020, incluidos los cambios en su política, si los hubiere, que hicieron las empresas para frenar la difusión de información falsa por internet.

El exdirector de seguridad de Facebook, Alex Stamos, dijo que las citaciones de la comisión no tienen la facultad de obligar a las empresas a entregar contenido privado, y dijo que los contactos con las fuerzas del orden también podrían estar protegidos.

Por otro lado, dijo que las revisiones internas de lo que las plataformas podrían haber hecho mejor podrían dar forma a la comprensión pública de lo que sucedió y por qué.

(Reporte de Patricia Zengerle y Scott Malone en Washington, Joseph Menn en San Francisco y Sheila Dang en Dallas. Editado en español por Rodrigo Charme)