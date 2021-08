Colate Vallejo Nágera prueba suerte en el amor en una conocida app para ligar

19-12-2019 Colate no se pierde la presentación de 'Masterchef Junior' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 27 (CHANCE)



Colate Vallejo Nágera ostenta, desde su separación de Paulina Rubio, el título de 'soltero de oro' de nuestro país, y desde que saltó a la fama como novio de Inés Sastre allá por el año 2000, numerosas han sido las chicas que han pasado por su vida. Sin embargo, esto podría cambiar pronto, ya que el empresario está dispuesto a dejar atrás la soltería y encontrar, a sus 49 años, a la mujer de sus sueños.



A pesar de que a principios del mes de agosto le vimos disfrutar de una cena en compañía de una atractiva joven con la que se mostró muy cómplice y con quien entre risas dejó caer que podría haber algo más que una simple amistad, parece que Colate sigue a la búsqueda del amor.



Y, para ello, que mejor que contar con alguna ayudita 'extra', como una de las apps más famosas para ligar. ¡Sí, como lo oís! Después de enterarnos de que el novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, podría estar en una exclusiva aplicación para conocer chicas, ahora hemos descubierto que no es el único, ya que Colate es otro de los famosos con un perfil en este tipo de webs.



En concreto, el hermano de Samantha Vallejo Nágera está en 'Bumble' - la app 'rival' de Tinder, que cuenta con más de 55 millones de usuarios a nivel mundial, pero donde sólo las mujeres pueden dar el primer paso para inciar las conversaciones una vez que dos personas se gustan mutuamente - y, para qué negarlo, no nos puede gustar más su perfil.



Con varias imágenes en las que vemos a Colate tanto de traje como en su faceta más informal acompañado de su perro, el exconcursante de 'Supervivientes' cuenta en su perfil - verificado, por cierto, lo que descarta que sea algún impostor usando su nombre y su popularidad para ligar - cuáles son sus intereses y aficiones.



Así, desvela que aunque es de Madrid vive en Miami, que practica deporte "a menudo", que cuando bebe lo hace "en compañía" y que "nunca" fuma. "Apolítico" y "espiritual", Colate confiesa que "no sé aun" si busca una relación o un matrimonio y, lo que más nos ha llamado la atención, que quiere "más hijos" (tiene uno, Andrea Nicolás, fruto de su relación con Paulina Rubio, de diez años de edad).