Cinco smoothies con frutas y verduras para refrescar tu verano de forma saludable

27-08-2021 Los smothies son una gran opción para consumir frutas y verduras POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA FLORETTE



Te descubrimos cómo combatir el calor sin descuidar una dieta equilibrada y baja en calorías



MADRID, 27 (CHANCE)



Una bebida bien fría puede ser uno de los mayores placeres en verano cuando el calor aprieta. Las opciones son muy diversas, pero el smoothie se ha convertido en una de nuestras favoritas. Y es que este delicioso batido preparado a base de fruta y/o verdura es la mejor alternativa para combatir el calor sin dejar a un lado una dieta equilibrada, ya que son de lo más saludables.



"Además de tener una elaboración sencilla, los smoothies pueden ser la solución perfecta para que comer la cantidad recomendada de frutas y verduras no resulte tan monótono. De hecho, también pueden ser una idea excelente para que los más pequeños disfruten durante este verano de un desayuno, merienda o postre divertido, sabroso y refrescante", señala Miren Aierbe, asesora culinaria de Florette.



De su mano te dejamos cinco ideas de deliciosos smoothies para rendirte al batido más popular del momento tanto este verano como, por qué no, también el resto del año.



- Naranjito. Este color tan veraniego resulta de lo más atractivo para elaborar una deliciosa bebida. Las combinaciones para conseguir este tono son muy diversas, pero hay dos ingredientes básicos para hacerlo: la naranja y la zanahoria. Una buena idea es mezclar el zumo de 3 piezas de esta fruta, el licuado de una bolsa de palitos de zanahoria o zanahoria baby y agregar un trozo pequeño de jengibre para otorgarle frescor y un toque picante muy sutil. Todo esto se bate hasta conseguir la textura deseada y ¡a disfrutar!



- Verde que te quiero verde. Este smoothie, además de riquísimo, está elaborado con ingredientes muy saludables, frescos y naturales. Miren Aierbe propone mezclar media bolsa de espinaca o canónigos en crudo -puedes elegir el que prefieras, dependiendo de lo que tengas en la nevera- con 2 aguacates y zumo de 1 lima, que le dará un toque ácido. Simplemente, tritura todos estos ingredientes hasta obtener una textura cremosa. Después, sírvelo en el vaso que más te guste y decóralo con copos de avena por encima para que quede todavía más apetecible.



- Multicolor. No hay por qué elegir un solo color para tu smoothie, ya que es posible mezclarlos y obtener un batido de diferentes capas. ¡A los peques de la casa les encantará! Para conseguir esta combinación, tendrás que preparar tres elaboraciones diferentes e irlas vertiendo en un vaso. Primero, para la capa del fondo, que será la más oscura, tritura 40 gramos de remolacha con el zumo de medio limón. Para la siguiente, licua 30 gramos de espinaca y viértelo encima. Por último, exprime zumo de 1 naranja y, junto con una bolsa de gajos de manzana, machaca la mezcla hasta conseguir una textura algo más ligera. Vierte esta última parte del smoothie en el vaso y ¡ya está listo!



- Tropical. Si estás imaginando un batido con piña, ¡te equivocas! La experta propone algo más innovador con un sabor dulce que contrasta con un sutil toque picante. Corta un mango maduro en porciones y disponlo en un vaso para batir junto con un plátano troceado y 150 gramos de coco cortado en cubos. Después, como toque final, añade una bolsa de rúcula, zumo de medio limón y 150ml. de la leche del coco. Solo queda batir la mezcla y dejarte sorprender por esta receta refrescante e ideal para el verano.



- Refrescante. Cualquier combinación con frutas y verduras suele ser muy refrescante pero hay ciertos ingredientes que aportan un plus de frescor y resultan perfectos para un rico smoothie veraniego. Así, mezclando zumo de 1 limón con un par de cucharadas de panela y una bolsa de rúcula previamente triturada y con una textura cremosa, obtienes una receta rápida, saludable y exquisita.