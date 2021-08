Chelo García Cortés suelta la bomba. ¿Está Isabel Pantoja escribiendo sus memorias?

27-08-2020 Chelo García Cortés. MADRID, 27 (CHANCE) Chelo García Cortés es una de las periodistas que mejor conoce a Isabel Pantoja. Grandes amigas durante muchos años, la colaboradora de 'Sálvame' ha entrevistado a la tonadillera en muchas ocasiones, además de acompañarla durante muchas de sus giras. Por ello, y ahora que los diarios íntimos de Rocío Jurado podrían ver la luz, la gallega nos habla por primera vez de los pensamientos, sentimientos y reflexiones que la viuda de Paquirri escribe desde hace años, sin descartar que algún día vean la luz. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Chelo García Cortés es una de las periodistas que mejor conoce a Isabel Pantoja. Grandes amigas durante muchos años, la colaboradora de 'Sálvame' ha entrevistado a la tonadillera en muchas ocasiones, además de acompañarla durante muchas de sus giras. Por ello, y ahora que los diarios íntimos de Rocío Jurado podrían ver la luz, la gallega nos habla por primera vez de los pensamientos, sentimientos y reflexiones que la viuda de Paquirri escribe desde hace años, sin descartar que algún día vean la luz.



- CHANCE: Chelo parece que tu amiga Isabel tiene un batacazo profesional, le aplazan sus conciertos en Chile.



- CHELO: No lo sé, yo sé todo lo que se ha publicado sobre este tema, amigas no somos en estos momentos precisamente entonces no te puedo decir mucho de qué es lo que está pasando, es una pena porque ella tendría que tomar cartas en el asunto en su carrera profesional pero aquí*



- CH: Ahora estaba resurgiendo en el concierto del sur vimos a la Isabel Pantoja guerrera.



- CHELO: No dudaba de que Isabel si se subía a un escenario iba a dar el do de pecho, sigue siendo una gran artista lo que pasa es que toda esta gira que se ha cancelado es un contratiempo que no sé cómo se va a solucionar, pero bueno, no es un tema mío.



- CH: Los manuscritos que hizo Rocío Jurado también los podría haber escrito Isabel Pantoja.



- CHELO: No sé lo que ha escrito Rocío Jurado, pero me creo que haya escrito diario, cuadernillo, folios* han pasado muchas horas en soledad y cuando estas muchas horas en soledad o lees mucho o escribes mucho. Yo sí sé que Isabel Pantoja escribe mucho además Isabel tiene una ortografía, te lo digo porque la conozco y yo no he leído lo que ella ha escrito.



- CH: Nos podía sorprender.



- CHELO: Yo no te puedo decir lo que no sé, sé que Isabel escribe sus sensaciones, su soledad, sus pensamientos, todas las personas que viajan* yo cuando no tenía que viajar como ahora a veces yo decía, cómo serán las horas de hotel, ahora las estoy viviendo. Tienes que combatir la soledad de alguna manera. Isabel lo que escribe son sentimientos, pensamientos, no sé lo que pasará después, no te puedo decir, espero que tarde mucho y que siga hacia adelante pero seguramente que algún día los publique ella o alguien.



- CH: Puede encontrar ese desahogo ahí siendo tan contenida.



- CHELO: Sí, creo que Isabel escribiendo lo que piensa y lo que siente me la imagino en Cantora encerrada escribiendo en sus horas. No tengo relación con ella pero quizás en la escritura sea un deshago para ella.



- CH: Agustín formará parte de los escritos.



- CHELO: A mí Agustín no me interesa para nada, me da igual que escriba o que no escriba, que haga lo que quiera hacer, a mí la persona que me interesa es Isabel, Agustín es su hermano, pero lo que haga él me da igual.