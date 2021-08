Brasil convoca a otros 9 jugadores, entre ellos Vinicius, por veto ingleses

EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 27 ago (EFE).- Brasil convocó este viernes a otros nueve jugadores para los tres partidos que disputará en septiembre de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, entre ellos al delantero del Real Madrid Vinicius Jr, ante la posibilidad de no poder contar con los que actúan en clubes ingleses.

La lista adicional de convocados para los partidos con Chile, Argentina y Perú fue divulgada por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", en medio de la disputa con los clubes ingleses, que han anunciado que no liberarán a los jugadores convocados por las selecciones sudamericanas por problemas sanitarios.

La Premier League apoya a los clubes ingleses, que alegan que, como los países sudamericanos están en la lista roja de viajeros en Reino Unido por tener alta transmisión de COVID, sus convocados tendrán que cumplir una cuarentena de diez días al regresar, por lo que los perderían casi un mes.

Entre los nuevos convocados destacan los delanteros Vinicius Junior (Real Madrid/ESP), Malcom (Zenit/RUS) y Hulk, que, pese a su veteranía, vive un gran momento en el Atlético Mineiro, en el que se ha convertido máximo goleador del actual líder del Campeonato Brasileño.

Los otros seis nuevos convocados son los porteros Everson (Atlético Mineiro) y Santos (Athletico Paranaense), el zaguero Miranda (Sao Paulo) y los centrocampistas Edenílson (Internacional), Gerson (Olympique Marseille/FRA) y Matheus Nunes (Sporting/POR).

El número de nuevos jugadores convocado equivale al de los que habían sido llamados inicialmente de clubes ingleses y la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) admitió en un comunicado que la decisión obedece a la incertidumbre sobre si esos clubes liberarán a sus jugadores.

La CBF, sin embargo, no ha tenido en cuenta que LaLiga española también mostró su apoyo a los clubes españoles para que no liberen a sus jugadores brasileños convocados.

LaLiga presentó este viernes una declaración de apelación y medidas cautelares/provisionales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y una demanda ante los juzgados ordinarios de Suiza contra la decisión de la FIFA de permitir a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aumentar el plazo de convocatoria de internacionales de 9 a 11 días, lo que impediría a los jugadores afectados disputar la cuarta jornada liguera.

Los clubes de fútbol españoles agrupados en LaLiga acordaron -en una reunión el jueves- comunicar a sus jugadores convocados por selecciones Conmebol "la imposibilidad de su desplazamiento con sus respectivas selecciones" e iniciar medidas judiciales contra la ampliación de días de partidos de selecciones.

La nueva convocatoria del seleccionador brasileño se anunció tres días antes de la fecha en que los jugadores tienen que concentrarse en Brasil para preparar los partidos de las eliminatorias mundialistas en los que visitarán a Chile el 2 de septiembre en Santiago y recibirán a Argentina en Sao Paulo el 5 de septiembre y a Perú en Recife el 9 de septiembre.

"Nuestra preocupación comienza en tres días. Volvemos a decirlo: las eliminatorias ya son parte del Mundial y por eso no podemos esperar más tiempo por una respuesta, y tenemos que estar listos y preparados para esta situación", afirmó el coordinador técnico de la selección brasileña, Juninho Paulista, citado en el comunicado de la CBF, al justificar la convocatoria extraordinaria.

El dirigente agregó que los jugadores de los clubes ingleses no serán excluidos de la lista de convocados y serán esperados hasta el último momento, pero no hizo referencia a la amenaza de veto que también han anunciado las ligas de España e Italia.

"Las oportunidades se producen. Todos esos jugadores ahora convocados también compiten de forma leal, lo que eleva el desempeño. Es una oportunidad para los jugadores que son convocados", dijo por su parte Tite.

Entre los jugadores de clubes ingleses inicialmente convocados destacan los porteros Álisson (Liverpool/ING) y Éderson (Manchester City/ING), el zaguero Thiago Silva (Chelsea/ING), los centrocampistas Fred (Manchester United/ING) y Fabinho (Liverpool/ING) y los delanteros Gabriel Jesús (Manchester City/ING), Richarlison (Everton/ING) y Roberto Firmino (Liverpool/ING).

En la lista inicial también están el zaguero Lucas Veríssimo, el lateral Guilherme Arana, el creativo Claudinho, el centrocampista Bruno Guimaraes y los atacantes Richarlison, Raphinha y Matheus Cunha, que conquistaron el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio este mes.

Igualmente destaca el experimentado centrocampista Dani Alves (Sao Paulo), de 38 años y que fue el capitán de la selección olímpica.

De los que perdieron ante Argentina en julio la final de la Copa América disputada en Río de Janeiro permanecen algunas figuras como los zagueros Marquinhos (PSG/FRA) y Éder Militao (Real Madrid/ESP); los centrocampistas Casemiro (Real Madrid/ESP), Lucas Paquetá (Lyon/FRA) y Éverton Ribeiro (Flamengo), y los delanteros Neymar (PSG/FRA) y Gabriel Barbosa "Gabigol" (Flamengo).