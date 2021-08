Brasil.- Bolsonaro defiende la tenencia de armas: "Todo el mundo tiene que comprar un fusil"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha abogado este viernes por que "todo el mundo" compre un fusil en el gigante sudamericano como garantía de seguridad, llamando incluso "idiota" a una persona que le exhortaba a comprar legumbres en vez de armas.



Bolsonaro llegó a la Presidencia brasileña con un claro mensaje en favor de facilitar el acceso a las armas, algo que ha intentado hacer a golpe de decreto. En diciembre, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el país tenía registradas ya más de 2 millones de armas privadas y el mandatario quiere que el dato se quintuplique, como defendió el jueves ante un grupo de simpatizantes.



Interrogado este viernes ante el palacio presidencial por posibles medidas a este respecto, ha sentenciado: "Todo el mundo tiene que comprar un fusil. La gente armada nunca será esclavizada". A continuación, ha aludido a un "idiota" que le exhortaba a comprar frijoles: "Si no quieres comprar un rifle, no molestes a quien quiera comprarlo", según el portal G1.



El mandatario ya denunció el jueves un doble rasero, asegurando que "cuanta más gente esté armada, mejor". Según él, cuando los delincuentes portaban armas automáticas en Río de Janeiro, "la prensa no decía nada, estaba bien", pero ahora que "el buen ciudadano está comprando armas", arrecian las críticas, informa el 'Correo Braziliense'.