Brasil.- Bolsonaro considera que si el Supremo falla a favor de los indígenas generará "escasez de alimentos"

ONG instan al Supremo a "defender" los derechos de los indígenas



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha considerado este jueves que si el Tribunal Supremo Federal falla a favor de la petición de indígenas de rechazar un polémico proyecto de ley, que defiende que estos solo tienen derecho al territorio que ocupaban físicamente hasta 1988, generará "escasez de alimentos" en todo el país.



"Creemos que el Supremo no debería reinterpretar este proyecto de ley, porque si empezamos a tener problemas para producir, tendremos problemas en nuestra balanza comercial", ha dicho Bolsonaro, según recoge UOL.



En este sentido, ha declarado que "la inflación de alimentos, que sí existe, aumentará aún más generando algo peor que la inflación, que es la escasez".



Indígenas de 170 etnias se encuentran en la capital federal desde este lunes para protestar contra lo que se conoce como el Marco Temporal o proyecto de ley 490, que defiende que los pueblos indígenas solo tienen derecho al territorio que ocupaban físicamente el 5 de octubre de 1988, día en que entró en vigor la actual Constitución.



Este jueves ha comenzado el juicio que determinará si esta ley sigue adelante y está previsto que el próximo miércoles, el Supremo emita su fallo, según recoge 'G1'.



ONG INSTAN A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS



Varios organizaciones han instado al Congreso de Brasil a rechazar el proyecto de ley. La ONG Human Right Watch ha reclamado en un comunicado que si sigue adelante, "impediría u obstaculizaría que muchos pueblos indígenas reclamen su derecho a las tierras tradicionales, violando sus derechos bajo el Derecho Internacional".



La directora asociada de Human Rights Watch, Anna Lívia Arida, ha compartido que "la aprobación de este proyecto de ley sería uno de los retrocesos más importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos tradicionales desde el retorno a la democracia en Brasil hace casi tres décadas".



"Llega en un momento de extrema vulnerabilidad para los pueblos indígenas, que enfrentan no solo la invasión de sus tierras por parte de mineros y madereros, sino también una abierta hostilidad por parte de la administración Bolsonaro", ha remachado.



Por su parte, la ONG Survival Internacional ha informado de que en todo el mundo se están llevando a cabo protestas en contra de esta medida. "El Marco Temporal supone una amenaza para cientos de territorios indígenas, cientos de miles de indígenas y decenas de pueblos indígenas no contactados", ha manifestado en un comunicado.



La directora de Survival International, Caroline Pearce, ha sentenciado que "este es el fallo judicial más decisivo para los pueblos indígenas de Brasil desde hace décadas".



"Los jueces del Tribunal Supremo deben defender la Constitución que reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas a sus tierras como primeros habitantes del país", ha concluido.