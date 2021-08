Argentina.- Imputan al presidente de Argentina por su participación en una fiesta durante el confinamiento

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía argentina ha imputado este jueves al presidente del país, Alberto Fernández, y ha abierto una investigación penal en su contra por su participación en una fiesta, con lo que se habría vulnerado las restricciones impuestas por la COVID-19.



El fiscal federal Ramiro González ha formalizado la imputación contra el mandatario por haber acudido al cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el pasado 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos --residencia oficial--, lo que supone el incumplimiento de un decreto que prohibía las reuniones sociales.



González ha imputado también a nueve invitados a la fiesta por la posible comisión de un delito vinculado a la supuesta violación de medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus, informa la agencia argentina Télam.



De forma previa a la decisión del fiscal, el Gobierno de Argentina ha informado en un comunicado de que Fernández se había presentado ante la Justicia por esta causa "por derecho propio y sin abogado".



El presidente ha reclamado que la denuncia sea "desestimada". "Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada", ha demandado.



Fernández ha incidido también en que ya asumió "la total responsabilidad de lo ocurrido ante cada uno de los ciudadanos" de Argentina y ha subrayado que si bien los hechos investigados "han tomado dimensión pública", "tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar".



"Es necesario aclarar que de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor. Y que en ningún caso se concretó el contagio propio, de los presentes, o de terceros. De aquí proviene la estimación referida a que, si se hubiera infringido alguna medida sanitaria, no se ha creado ningún peligro concreto de propagación de la COVID-19", ha defendido.



Asimismo, el mandatario argentino ha propuesto donar la mitad de su salario como presidente al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos G. Malbrán durante cuatro meses consecutivos para "reparar el daño potencial que se hubiere causado", y ha precisado que si se llega a este acuerdo se dicte el "sobreseimiento".