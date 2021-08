AMP.- Fórmula 1/GP Bélgica.- Verstappen domina antes de estrellar su coche y Alonso se coloca cuarto

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Premio de Bélgica por delante de los pilotos de Mercedes y de Fernando Alonso (Alpine), que ha celebrado su renovación con una ilusionante cuarta posición.



La Fórmula 1 volvía en Spa-Francorchamps tras el tradicional parón veraniego y Valtteri Bottas (Mercedes) fue quien primero golpeó en la sesión matinal por delante de Verstappen, pero el neerlandés respondió en la tanda vespertina parando el cronómetro en 1:44.472.



Fue el propio Verstappen quien provocó que la acción acabara antes de tiempo, ya que perdió el control de su coche en la curva 7 y se estrelló lateralmente. El piloto no sufrió ninguna consecuencia física, pero su vehículo sí quedó bastante dañado sobre el asfalto húmedo del circuito belga, donde la lluvia no llegó a irrumpir del todo.



Muy cerca de Verstappen finalizaron los dos pilotos de Mercedes: a 41 milésimas Bottas y a 72 Lewis Hamilton. El líder del Mundial, que sorprendió con su antepenúltima posición en la primera sesión, encontró mejores sensaciones por la tarde y demostró que está preparado para proteger su primer puesto.



En la reducida lista de pilotos que fueron capaces de bajar de 1:45 también se metió Fernando Alonso, a casi medio segundo de Verstappen. La séptima plaza de Esteban Ocon reafirmó la alegría de Alpine, que se fue de vacaciones con euforia tras el triunfo en Hungría y ahora aspirar a volver a pelear por puestos nobles.



El estado anímico es opuesto por el momento en Ferrari, que no logró a colocar a ninguno de sus dos pilotos entre los diez mejores. Carlos Sainz fue undécimo, ya a más de un segundo del líder, y peor aún le fue a Charles Leclerc, decimoctavo tras sufrir un accidente sin consecuencias.



Por delante, en el 'Top 10' sí consiguieron colarse Pierre Gasly (Alpha Tauri, 5º) y los dos pilotos de Aston Martin, Lance Stroll (6º) y Sebastian Vettel (8º), así como Lando Norris (McLaren, 9º) y Sergio Pérez, décimo en el día que se anunció su renovación con Red Bull para 2022.