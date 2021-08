AMP.- Afganistán.- Australia, Nueva Zelanda y Noruega ponen fin a las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul

Canberra asume que las oportunidades para la salida de australianos o afganos con visado australiano "serán muy limitadas"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Australia ha confirmado este viernes que ha concluido las evacuaciones de australianos y afganos con visado de este país desde el aeropuerto de Kabul y que, justo antes del atentado en las afueras del lugar, retiró sus últimas tropas, mientras Nueva Zelanda y Noruega han avanzado también que ponen fin a sus misiones.



El ministro de Defensa, Peter Dutton, ha incidido en que Australia ha dado por terminada la misión de evacuación en el país asiático, de donde ha sacado a 4.100 personas en nueve días desde que los talibán se hiciesen con el poder.



Dutton ha explicado que las fuerzas australianas fueron retiradas del lugar justo antes del ataque debido a las alertas del inminente atentado terrorista, que se ha producido finalmente en distintas explosiones que han dejado un centenar de muertos, mientras se ha avisado de la posibilidad de más ataques que se atribuyen a Estado Islámico del Jorasán.



Al respecto, el primer ministro, Scott Morrison, ha avanzado que no existen planes para que las tropas australianas regresen a Afganistán y ha indicado que Australia ha pasado ahora a una "etapa posterior de la evacuación", recoge el portal de noticias local ABC.



En esta fase, el Gobierno buscará reasentar a las personas evacuadas a través de distintos canales humanitarios, ha explicado, mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, ha reconocido ser consciente de la "situación angustiosa" de los australianos que aún se encuentran en Kabul así como de sus familiares y amigos que los esperan en territorio australiano.



En este sentido, el primer ministro ha querido ser "honesto" y ha asumido que "las oportunidades" para la evacuación de afganos con visados australianos "serán muy limitadas".



"Estamos en los últimos días, con Reino Unido y Estados Unidos, y su prioridad, obviamente, estará en aquellos a los que todavía están sacando y en la evacuación segura de sus propias fuerzas y equipos. Eso es en lo que se centrarán en ellos", ha dicho.



CONDENA AL ATAQUE



Por otra parte, Morrison ha lamentado la muerte de decenas de personas en el doble atentado. "Australia condena el mal, los ataques calculados e inhumanos que se llevaron a cabo en Kabul contra inocentes y valientes", ha aseverado, para mostrar su apoyo a "amigos estadounidenses y afganos".



El primer ministro australiano ha relatado que las tropas australianas habían estado ayudando a los ciudadanos a atravesar las puertas del aeropuerto pocas horas antes del ataque, incluso en la misma puerta donde han fallecido 13 militares estadounidenses.



"Hemos estado en Afganistán durante 20 años para convertir un estado fallido en un estado exitoso, y lamentablemente eso no ha sido posible", ha lamentado, asimismo, Morrison, para reiterar que el país "sigue siendo un lugar extremadamente peligroso".



NUEVA ZELANDA Y NORUEGA



Igualmente, Nueva Zelanda ha decidido también poner fin a los vuelos desde Kabul debido a la amenaza de ataques terroristas. Así lo ha anunciado este viernes la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.



"La ventana para evacuar personas se ha cerrado con el ataque", ha trasladado, al tiempo que ha lamentado que "sabe con absoluta certeza" que no ha sacado del país a todos los afganos con visados.



Noruega también ha avanzado que pondrá fin este viernes a la misión de evacuación en el país asiático, tal y como ha manifestado su ministra de Relaciones Exteriores, Ine Eriksen Soereide, a la cadena TV2.



"Un vuelo este viernes será el último con personas que hayan recibido apoyo para viajar desde Kabul. La operación termina después del espantoso ataque terrorista de ayer (jueves) que se cobró muchas vidas. Siempre hemos tenido claro que la ventana de tiempo podría ser corta, tanto por la situación de seguridad como porque se ha fijado un plazo para su finalización", ha apostillado.



Otros países como Bélgica, Alemania o Países Bajos ya han anunciado el fin de sus operaciones de evacuación desde Kabul, mientras que Francia prevé mandar a sus últimos aviones desde Afganistán este viernes.



Las evacuaciones desde Kabul se encuentran en su momento más tenso ante la inminencia de la retirada de los militares estadounidenses que defienden el aeropuerto, prevista para el 31 de agosto, y tras los atentados de este jueves, ante los que Estados Unidos ha prometido una respuesta.