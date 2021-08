Alcaldesa chavista de Caracas renuncia a su cargo tres meses antes de las elecciones

En la imagen la alcaldesa de Caracas, la chavista Erika Farías. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ /Archivo

Caracas, 26 ago (EFE).- La alcaldesa de Caracas, la chavista Erika Farías, presentó este jueves su renuncia al cargo, menos de tres meses antes de las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre, para las que no fue postulada como candidata por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

"Hoy 26 de agosto del año 2021 (...) me separo de mi responsabilidad como alcaldesa de Caracas. Entrego el testigo al cargo como alcaldesa (...) a la camarada y compañera Beatriz Rodríguez", escribió Farías en su cuenta de Twitter.

La exalcaldesa no dio ningún detalle acerca de las razones por las que tomó la decisión, pero agradeció que la llamada revolución bolivariana le "ha permitido asumir diferentes responsabilidades".

"Y una de esas, me llevó a ser la primera mujer en convertirse en alcaldesa de Caracas una tarea que asumí (...) con todo el amor y lealtad a una ciudad de la que siempre formaré parte", subrayó.

Por otra parte, dijo que dará su "máximo apoyo" a Rodríguez "para que continúe levantando las banderas de la revolución y del comandante Chávez".

El PSUV celebró una jornada de postulaciones abiertas en las que Farías no fue elegida entre los 20 precandidatos para aspirar a la Alcaldía de Caracas.

Posteriormente y en unas primarias celebradas el pasado 8 de agosto, abiertas a militantes y simpatizantes sin carné, el PSUV eligió como candidata a la entonces ministra del Interior, Carmen Meléndez.

En paralelo al cargo de alcaldesa, existe el puesto de jefe de Gobierno de Caracas que es designado de manera directa por el presidente Nicolás Maduro, puesto que Caracas tiene un régimen especial y un sistema de Gobierno constituido por un órgano Ejecutivo, cuya función legislativa está a cargo del Parlamento.

El jefe de Gobierno debe ejercer la administración de los órganos y funcionarios de la administración de Caracas, así como la dirección, coordinación y control de los organismos.

Ese cargo lo ostenta Nahum Fernández desde el 29 de Enero de 2021, cuando le designó el presidente Nicolás Maduro.