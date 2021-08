Afganistán.- Turquía confirma su primera reunión con los talibán mientras evalúa su papel en el aeropuerto

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Representantes de Turquía mantuvieron el jueves la primera reunión con los talibán en Kabul, según ha anunciado este viernes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuyo Gobierno evalúa una propuesta para reforzar su presencia en el aeropuerto de la capital afgana.



Erdogan ha confirmado una petición talibán para garantizar la operatividad del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, epicentro de las evacuaciones internacionales y escenario el jueves de un doble atentado que dejó alrededor de un centenar de víctimas mortales, según el diario 'Hurriyet'.



"Dijeron: garantizaremos la seguridad y podréis gestionarlo", ha explicado el mandatario turco antes de partir rumbo a Bosnia para una visita oficial. Por ahora, Turuquía "no ha tomado ninguna decisión", advirtiendo de que el riesgo es alto, como quedó demostrado el jueves con el ataque reivindicado por la filial de Estado Islámico.



El tema habría sido uno de los puntos tratados en el primer encuentro entre enviados turcos y talibán del que se tiene constancia, que tuvo lugar en la Embajada en Kabul y "duró tres horas y media", como ha confirmado el propio Erdogan. El presidente no descarta que haya más conversaciones "si se necesitan" y ha defendido que Turquía tiene todo el derecho a hablar con quien considere.



Entretanto, "la evacuación del militar turco desplegado en Afganistán continúa", informa 'The Daily Sabah'. Erdogan espera que las evacuaciones puedan completarse "cuanto antes", si bien el Ministerio de Defensa turco descartó ayer que se hubiesen producido víctimas en sus filas como consecuencia del doble atentado, que sí causó bajas en cambio entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.