Afganistán.- Líderes republicanos arremeten contra Biden después del doble atentado en Kabul

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Líderes republicanos han arremetido este jueves contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el doble atentado registrado en la capital de Afganistán, Kabul, que ha dejado hasta ahora al menos 13 militares estadounidenses y 90 civiles afganos muertos.



El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una declaración en la que envía su "más sentido pésame" a las familiares de los militares.



"Nunca se debería haber permitido que esta tragedia ocurriera, lo que hace que nuestro dolor sea aún más profundo y más difícil de entender", ha dicho en un comunicado recogido por Fox News.



El líder republicano en la Cámara Alta de Estados Unidos, Mitch McConnell, también ha compartido "su dolor" por los militares y diplomáticos estadounidenses y ha tildado de "caótica" la decisión de retirada de Biden.



"Suceden cosas terribles cuando a los terroristas se les permite operar libremente. Este ataque asesino ofrece el recordatorio más claro posible de que los terroristas no dejarán de luchar contra Estados Unidos solo porque nuestros políticos se cansen de luchar contra ellos", ha añadido en un comunicado en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha respondido a las peticiones de legisladores republicanos de la dimisión de Biden y ha sentenciado que "no es un día para la política".



"Esperamos en este día que cualquier estadounidense, electo o no, nos apoye en nuestro compromiso de perseguir, luchar y matar a esos terroristas donde quiera que vivan, así como a honrar la memoria de los miembros del servicio", ha declarado en rueda de prensa.