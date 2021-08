Afganistán.- El ministro de Defensa británico confirma que la operación en Kabul entra ya en sus horas finales

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha indicado este viernes que la operación del Ejército en Kabul para evacuar a los civiles y colaboradores afganos no se ha visto afectada por los atentados del jueves perpetrados por Estado Islámico pero ha aprovechado para confirmar que el operativo ha entrado ya en sus últimas horas.



El ministro ha lamentado que, a pesar de los casi 14.000 afganos que el Ejército británico ha sacado del país durante las últimas semnanas, "la triste realidad es que no vamos a poder sacarles a todos", ha explicado en declaraciones recogidas por Sky News.



Wallace, de momento, ha anunciado el cierre del centgro de procesamiento para la salida de afganos a las 04.30 de la madrugada, hora peninsular española, así como la puerta de Abbey Gate, uno de los principales puntos de entrada al aeropuerto de Kabul.



"Vamos a procesar a la gente que queda en la pista de aterrizaje, unas 1.000 personas aproximadamente, y a encontrar a unas cuantas personas que quedan entre las multitudes que esperan en el aeropuerto, pero en términos generales los trámites han terminado y todo es ya cuestión de horas", ha manifestado.



"La explosión fue horrenda", ha añadido en relación al atentado del jueves perpetrado por Estado Islámico en el aeropuerto y que ha dejado al menos 90 muertos y 150 heridos. "Sin embargo", ha matizado, "no ha acelerado nuestra salida, pero la amenaza, obviamente, va a aumentar cuanto más cerca estemos de marcharnos".