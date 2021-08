ACTUALIZA 2-Congreso peruano respalda a gabinete de izquierdista Castillo que apunta a reformas

(Agrega citas de ministro de Economía, detalles y cierre mercados)

Por Marco Aquino y Marcelo Rochabrun

LIMA, 27 ago (Reuters) - El Congreso peruano respaldó el viernes al primer gabinete del presidente Pedro Castillo, una decisión que allanaría el camino del gobierno de izquierda que planea elevar la inversión social con mayores impuestos a la clave industria minera.

El parlamento unicameral sin mayoría oficialista dio luz verde al gabinete con 73 votos a favor y 50 en contra, luego de un intenso debate y tras escuchar el jueves la propuesta de gestión del jefe del equipo de gobierno, Guido Bellido.

El presidente Castillo, que asumió funciones a fines de julio, agradeció la decisión de los legisladores, que en gran parte cuestionaron anuncios relacionados a la reactivación económica y el combate a la pandemia de coronavirus.

"La búsqueda de consensos nos permitirá gobernar junto con el pueblo y por el desarrollo de políticas públicas con carácter social", afirmó Castillo en un mensaje por Twitter. "Es momento de incentivar un profundo diálogo entre todas las raíces políticas, sobre todo con los sectores más olvidados", afirmó.

Castillo ganó unas polarizadas elecciones superando a su rival por un margen de 0,25 puntos porcentuales. Pero obtuvo un apoyo abrumador en las regiones más alejadas y pobres de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre.

La aprobación al gabinete de Castillo se produjo gracias a los votos de pequeños partidos de izquierda aliados del Gobierno y de algunos legisladores de centro, que definieron la balanza frente al rechazo de los partidos de derecha en el Congreso.

La votación le dará al gobierno un respiro tras un polémico primer mes, empantanado por acusaciones de que algunos miembros del gabinete están alineados con un grupo rebelde maoísta y por la baja aprobación al mandatario, que llega al 38%.

"Esta tarde se ha reconocido quizá al gabinete más mediocre en la historia republicana, pero reconocemos el voto", dijo Hernando Guerra García, legislador y portavoz del partido de la derrotada excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El primer ministro Bellido había acudió al Congreso en medio de pedidos por parte de la oposición de renuncias de algunos miembros del equipo de Gobierno cercanos al ala más radical del partido marxista Perú Libre, que llevó al poder a Castillo.

"GALLINA DE HUEVOS DE ORO"

Un rechazo al gabinete habría ahondado la agitación política en Perú porque iba a obligar a Castillo a designar un nuevo equipo. Y si el Congreso niega un segundo gabinete el presidente tendría en la mano la facultad de cerrar el parlamento.

En el 2019 el exmandatario Martín Vizcarra cerró el Congreso y en noviembre del año pasado Perú tuvo tres presidentes en una semana, en medio de protestas que dejaron dos muertos y de choques entre el Gobierno y un Congreso de mayoría opositora.

Bellido, un importante dirigente del partido oficialista, dijo el jueves que el Gobierno solicitará al Congreso poderes para legislar en materia tributaria y salud pública en momentos en que Perú es duramente golpeado por el COVID-19.

Si bien Castillo quiere aprobar impuestos más altos a los mineros, todavía tiene que proponer un marco para lograrlo. Cualquier reforma fiscal requeriría la aprobación del Congreso.

"Tenemos que obtener más recursos aprovechando los precios altos de la minería que están generando sobreganancias. Eso lo haremos resguardando la competitividad del sector", dijo en el Congreso el ministro de Economía, Pedro Francke. "De ninguna manera queremos matar la gallina de los huevos de oro", acotó.

El índice selectivo de la bolsa de Lima subió el viernes un 3,09%, aunque la moneda peruana -que cerró antes de la votación- cayó un 0,32%, cortando una racha de cuatro sesiones al alza.

Bellido encara una investigación por apología al terrorismo por una antigua publicación en Facebook en la que aparece defendiendo a una exrebelde del grupo maoísta Sendero Luminoso. No se han presentado cargos y el funcionario niega la acusación.

La guerra de Sendero Luminoso con el Estado mató a decenas de miles de peruanos en las décadas de 1980 y 1990.

"No hemos planteado ningún programa comunista. No venimos a sostener ningún programa que responda otras realidades que no sean las del país", afirmó el primer ministro, en rechazo a acusaciones de que el Gobierno de Castillo buscaría imponer un gobierno de izquierda como en Venezuela o Cuba. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira y Manuel Farías)