ACNUR pide a Pakistán que abra sus fronteras a los afganos en peligro

EFE/EPA/STRINGER

Islamabad, 27 ago (EFE).- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió este viernes a Pakistán que abra sus fronteras a los afganos que corren peligro en su país tras la llegada al poder de los talibanes.

"Pedimos al Gobierno (paquistaní) que abra sus fronteras a los afganos cuya vida está en peligro en Afganistán", dijo a Efe un portavoz de ACNUR en Pakistán, Qaiser Khan Afridi.

La fuente indicó que Islamabad no estaba permitiendo la entrada en el país de afganos sin visado.

Esta decisión fue anunciada por Pakistán el 17 de agosto, después de que miles de civiles tratasen de huir de Afganistán tras la caída de Kabul en manos de los talibanes un día antes.

El director de la oficina de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR), el general Babar Iftikhar, reforzó esa postura en una rueda de prensa hoy mismo.

"No hay refugiados", zanjó en respuesta a una pregunta sobre la cuestión.

"Solo estamos permitiendo que pasen personas con documentos (visados)", añadió Iftikhar.

Pakistán alberga a 1,4 millones de afganos registrados legalmente y se estima que a cerca de otro millón en situación ilegal, una de las comunidades de desplazados más grandes y antiguas del mundo que comenzó a llegar a territorio paquistaní con la invasión soviética en 1979.

El portavoz de ACNUR afirmó que si Pakistán se decidiese a abrir sus fronteras la ONU ayudaría al país en este nuevo reto, algo que también debería hacer la comunidad internacional.

Por el momento, no se está produciendo una llegada masiva de refugiados afganos a las fronteras terrestres paquistaníes, según Afridi.

Sin embargo, Pakistán sí está permitiendo que países occidentales usen su territorio para evacuar a su personal o colaboradores afganos de Kabul, al igual que a organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

El número concreto de evacuados a través de Pakistán no está claro, con declaraciones contradictorias por parte de las autoridades paquistaníes.

El ministro de Información, Fawad Chaudhry, afirmó hace unos días que hasta ahora un total de 22.400 personas han salido de Afganistán a través de Pakistán, 22.000 de ellas extranjeras.

Sin embargo, Iftikhar, redujo hoy esa cifra de forma considerable.

"Creo que unas 5.000 personas han sido evacuadas de Afganistán y unos 130 aviones militares y civiles han aterrizado en Islamabad", dijo Iftikhar.

Ante el previsto aumento de la llegada de evacuados de Kabul, las autoridades de Islamabad han pedido a los hoteles que dejen de reservar habitaciones y que las guarden para llegados del país vecino durante los próximos 21 días.

Asimismo, el Gobierno está emitiendo visados de tránsito para los evacuados occidentales o afganos con documentos para que puedan salir por suelo paquistaní de Afganistán, según los medios paquistaníes.