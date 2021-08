Vicente Moreno: "El Mallorca puede ser una de las revelaciones del curso"

El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 26 ago (EFE).- El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este jueves después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que el Mallorca, su rival de este viernes en Son Moix, "puede ser una de las revelaciones de la temporada" debido a la planificación deportiva.

El técnico periquito ensalzó las virtudes del contrario: "No me sorprende que haya empezado tan bien. Este equipo tiene más experiencia, cuenta con bagaje en Primera y juega con su público. Además, ha hecho una inversión importante a diferencia de otros años con jugadores de nivel. Es una buena mezcla".

Por otra parte, el valenciano, que dirigió al Mallorca durante tres temporadas, afronta un duelo emotivo. "Para mí, siempre es un placer y un motivo de alegría. Si encima es en Primera división y con público, pues evidentemente es especial. Siempre lo será para mí, aunque lógicamente cada uno defenderá sus intereses", dijo.

Sea como sea, Vicente Moreno únicamente piensa en ganar este compromiso. "Queremos conseguir la victoria más allá de todos los condicionantes. El equipo debe querer competir y vencer siempre", reflexionó. En este sentido, no se mostró preocupado por la, hasta ahora, falta de gol del bloque: "Es una cuestión de paciencia".

Cuestionado por la participación del delantero Loren Morón, presentado ayer como nuevo futbolista del club, Vicente Moreno no descartó totalmente que tenga minutos. "Está en condiciones de poder entrar en la convocatoria. Es un futbolista que nos da variantes en ataque y ha hecho goles en Primera", comentó.

Aleix Vidal, otra de las nuevas incorporaciones del verano, está, según el técnico, "en unas circunstancias diferentes a las de Loren". "No ha podido trabajar con normalidad en dinámica de grupo y debemos tener paciencia. Valoraremos que pueda viajar, pero no está al nivel al que queremos y al que puede estar", explicó.