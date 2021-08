Trump dice que el "salvaje" ataque en Kabul "nunca debería haberse permitido"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump. EFE/ZACH GIBSON/Archivo

Washington, 26 ago (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump consideró este jueves que el "salvaje" ataque en las cercanías del aeropuerto de Kabul, en el murieron al menos 12 soldados estadounidenses, "nunca debería haberse permitido".

Trump no llegó a criticar directamente a su sucesor, el demócrata Joe Biden, contra el que sí ha arremetido en los últimos días por la precipitada salida estadounidense de Afganistán.

"Esta tragedia nunca debería haberse permitido, lo que hace que nuestro dolor sea aún más profundo y más difícil de entender", afirmó en un comunicado Trump, que gobernó EE.UU. entre 2017 y 2021.

Con un tono menos agresivo que en otras ocasiones, trasladó sus condolencias y las de la ex primera dama Melania Trump a los "valientes" miembros de las Fuerzas Armadas.

"Nuestros pensamientos están con las familias de los civiles inocentes que murieron hoy en el salvaje ataque de Kabul", dijo.

Las declaraciones de Trump se suman a las críticas que han ido emitiendo durante todo el día miembros del Partido Republicano en el Congreso, incluido el líder de la minoría conservadora en el Senado de EE.UU., Mitch McConnell.

En un comunicado, consideró que los "repugnantes" ataques de Kabul son una muestra de "las cosas terribles" que pasan "cuando se deja a los terroristas operar libremente" y pidió "redoblar los esfuerzos globales" en contra de estos "enemigos bárbaros".

Asimismo, se mostró "enfurecido" por los "repugnantes" atentados y criticó la retirada de tropas de Afganistán ordenada por Biden.

"Pasan cosas terribles cuando se deja a los terroristas operar libremente", subrayó en la nota.

McConnell agregó que este "mortífero" ataque ofrece "el recuerdo posible más claro" de que los terroristas "no dejarán de combatir contra EE.UU. solo porque nuestros políticos se cansen de pelear contra ellos".

"Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos globales para confrontar a estos enemigos bárbaros que quieren matar estadounidenses y atacar nuestra patria", sostuvo en un comunicado en el que no cita por su nombre al actual mandatario estadounidense.

La Casa Blanca ha informado que Biden ofrecerá en breve un discurso a la nación sobre los atentados de Kabul.

El ataque se produce a cinco días de la fecha marcada por Biden para el final de la misión de evacuación y la retirada de tropas de Afganistán, el 31 de agosto.

Es la primera vez que mueren militares de EE.UU. en Afganistán desde febrero de 2020, cuando perdieron la vida dos soldados estadounidenses.

EE.UU. cree que un suicida del grupo terrorista Estado Islámico (EI) detonó una bomba en uno de los accesos al aeropuerto de Kabul, la llamada Abbey Gate, mientras que otro hizo estallar los explosivos que llevaba encima cerca del Hotel Baron, situado en las proximidades del aeródromo, lo que fue seguido por un ataque armado.

Fuentes sanitarias de Afganistán han informado, además, de la muerte de 60 civiles afganos y que otros 150 han sufrido heridas.